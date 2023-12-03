به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای هم افزایی های سازمانی محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیدار و گفتگو کردند.

آقامیری، در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی گفت: در این مرکز چهار سطح فعالیت شامل زیرساخت، توسعه و ارتقا، خدمات پایه، و خدمات محتوا وجود دارد که سه لایه اول فعالیت‌های خود را برای تحقق لایه چهارم یعنی ارائه خدمات محتوا انجام می‌دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی منابع و داده‌های موجود در کتابخانه ملی را برای این شورا دارای اهمیت دانست و گفت: یکی زمینه‌های بهره‌برداری از این منابع و داده‌ها در لایه خدمات پایه و دسترس‌پذیر بودن آن برای مردم و توسعه ارتباط مردم با این منابع بومی است. کاربرد دیگر این داده‌ها این است که با دیجیتالی شدن آنها، می‌توان مدل‌های زبانی بومی ایجاد کرد و هرچه حجم این داده‌های بومی افزایش یابد، باعث می‌شود هوش مصنوعی بر اساس داده‌های واقعی‌تر و درست‌تر فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه مرکز تعامل‌پذیری دولت که ذیل شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و حجم قابل توجهی داده را بین دستگاه‌های مختلف تبادل می‌کند، قرار گرفتن سازمان در این مرکز را در بحث کتابخانه دیجیتال و اسناد و منابعی که دیجیتال شده‌اند، جهت سهولت دسترسی به این اسناد مفید دانست.



در این نشست، علیرضا مختارپور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران ضمن معرفی اجمالی سازمان و ظرفیت‌های بالقوه آن برای فضای مجازی، ورود شورای عالی فضای مجازی و مصوبات آن را برای جبران برخی خلاءهای قانونی در حوزه کتاب و نشر در فضای مجازی، از جمله بحث مالکیت در بستر دیجیتال‌سازی کتاب و منابع را ضروری دانست و گفت: یکی از دلایلی که ناشران به سمت دیجیتال کردن کتاب‌ها نمی‌روند، سرقت ادبی است. این معضل می‌تواند در شورای عالی فضای مجازی با قوانین حمایتی، حل شده و انگیزه ناشر را برای دیجیتال کردن کتاب‌ها بالا ببرد و از طرفی هزینه‌های نشر کتاب به دلیل حذف کاغذ و چاپ و … کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران یکی دیگر از زمینه‌های همکاری با مرکز ملی فضای مجازی را مصوباتی دانست که می‌تواند مانع موازی‌کاری و ورود غیر متخصصانه دیگر مراکز و سازمان‌ها به بحث دیجیتال‌سازی منابع شود.

مختارپور در پایان با اعلام آمادگی همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای پیشبرد اهداف و فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی، بر حمایت‌های شورا و مرکز ملی فضای مجازی در جهت ارتقا زیرساخت‌های سازمان تاکید کرد.