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۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۰

سازمان تعزیرات خبر داد؛

محکومیت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت به دلیل قاچاق

محکومیت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت به دلیل قاچاق

با اقدام سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت «آ.گ.س» به علت تخلف قاچاق در واردات ماشین‌آلات سنگین به جریمه سنگین محکوم شد.

به گزارش خبرنگار قضائی مهر، سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سنگین‌ترین جریمه‌های قاچاق کالا را علیه یک شرکت تجاری صادر کرد.

باوجود برخی فشارها، سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی‌های کارشناسی و حقوقی طی چند ماه اخیر، پرونده تخلف شرکت «آ. گ. س» در حوزه واردات ماشین‌آلات سنگین را نهایی و حکم محکومیت این شرکت را صادر کرد.

بر اساس حکم قطعی سازمان تعزیرات، شرکت «آ. گ. س» به علت تخلف قاچاق در ماشین‌آلات سنگین وارداتی به ۲,۵۰۰ میلیارد تومان جریمه قطعی محکوم شد.

لازم به ذکر است با نظارت و پیگیری ویژه رئیس سازمان تعزیرات و علیرغم فشارها و تلاش برای اعمال‌نفوذ، پرونده در مرحله اجرای احکام بوده و ماشین‌آلات قاچاق و سایر اموال توفیقی برای فروش و واریز به خزانه در اختیار اموال تملیکی قرار داده شده است.

کد مطلب 5959392

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
      1 0
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      خوب چرا مثل آدم اسم شرکت نمیگین
    • مرتضی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این قاچاق هاسالیان سال است صورت می‌گیرد خوشبختانه اکنون پی گیری می‌شود دستشان دردنکنه ولی بایدمطلب مهمی راگوش زدکن سوداین واردات قاچاق درچه حسابی جمع می‌شده وچرانسبت به انباشت این پولهاهیچ سوالی صورت نمیگرفته وازهمه مهمترماشین آلات سنگین که ته لنجی نبوده جریمه بتنهایی کافی نیست بایدریشه راخشگ کرد

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