سرلشکر سلامی: جبهه باطل حتماً فرو خواهد پاشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در نشست «بسیج جهانی اسلام - مقاومت، رمز پیروزی» که به میزبانی حسین امیر عبداللهیان در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، با بیان اینکه بسیج عظیمترین قدرت دفاعی پایان ناپذیر دنیاست اظهار کرد: منحنی قدرت ارتشهای بزرگ به مرور زمان، منحنی نزولی است؛ گاهی با شیبی تند و گاهی با شیبی آهسته. این بدان دلیل است که استعداد و ظرفیت ارتشهای کلاسیک معین است و به تدریج در طول زمان، با تخلیه انرژی مواجه میشوند.
وی افزود: اما بسیج بر عکس همه این نیروهای نظامی، نیرویی است که بی انتهاست و پایان ندارد و قدرت جابهجایی سریع دارد و رویشهای آن در جنگ از ریزشهای آن همیشه بیشتر است؛ وقتی زمان پیش میرود این قدرت تصاعد پیدا میکند، چون متکی بر منطق جهاد و شهادت است.
فرمانده کل سپاه اضافه کرد: در عملیات «رمضان» ما روی خاکریز خودمان بودیم و بچههای بسیجی با «آر پی جی» جلو میرفتند و از نزدیک تانکها را میزدند و وقتی مجروح میشدند، تعداد دیگری برای انتقال مجروحان میرفتند و این جریان ادامه داشت و هیچ وقت هیچ کسی در آن صحنه از گلوله نترسید؛ این طبیعت بسیج است. وی اضافه کرد: نیروی بسیجی برای دفاع از ارزشهای اسلام مرز نمیشناسد؛ آنها برای دفاع از آبرو و ارزشهای اسلامی بار سفر میبرند.
سرلشکر سلامی خطاب به دیپلماتهای وزارت امور خارجه گفت: سیاست بدون مضمون قدرت، نقشآفرین نیست. ما صاحب قدرتی هستیم که کمتر جایی در جهان این قدرت وجود دارد؛ وجود این قدرت یک موضوع است و شعاع تأثیر آن، موضوعی دیگر؛ تا آنجایی که این قدرت دارای شعاع تأثیر است، ما در آنجا صاحب نقش هستیم و میتوانیم تعیین کننده باشیم.
وی افزود: بسیج همچنان وجود دارد و من به عنوان خادم بچهها، آنها را در دوران کرونا دیدم. جایی که مردم متوفیان خود را نمیتوانستند غسل داده و دفن کنند این بچهها بدون هیچ هراسی و در اوج فداکاری و ایثار اموات مؤمنان را غسل میدادند و کفن کرده و به خاک میسپردند.
سرلشکر سلامی گفت: در محیط پیرامون ما ظرفیت بروز جنگ بالاست و ظرف ۴۵ سال گذشته جز جنگهای بالکان و اوکراین، همه جنگها در این منطقه بوده است؛ در درون ما هیچ آثار نگرانی از جنگ نیست و هیچ کسی نمیترسد.
وی تصریح کرد: به فضل الهی تحول جالبی در جهان رخ داده که ممکن است در کوتاه مدت قابل رؤیت نباشد اما آثار بلندمدت آن حتماً روشن خواهد شد؛ انقلاب اسلامی وقتی از مرزها عبور کرد و سازههایی از قدرت شکل گرفت و این سازهها به هم گره خورد و جغرافیایی از مقاومت را شکل داد و جبهه مقاومت ایجاد شد، دشمنان ما مجبور شدند از پناهگاههای راهبردی خود خارج شوند و مستقیماً وارد گسترش نظامی شوند.
فرمانده کل سپاه به وضعیت غزه اشاره کرد و افزود: قصه غزه، موتور محرک جدیدی است که یک عزم جهادی در همه سرزمینهای اسلامی و حتی فراتر از اسلام، شکل بگیرد.
سرلشکر سلامی گفت: اگر ما از آمریکا به عنوان جنایتکار جنگی حرف میزدیم، نمیپذیرفتند اما امروز هیچ کسی نمیتواند بگوید حرفی که ایران درباره آمریکا میزد که این رژیم شیطان بزرگ است، درست نبوده و همه متوجه میشوند و این یک واقعیت است؛ اینکه آمریکا برای حل مسائلش میخواهد همه کشورها را قربانی کند، یک واقعیت است.
وی با اشاره به اوضاع کنونی در جهان بیان کرد: این فضا به دیپلماسی ما این امکان را میدهد که کشورها و ملتها شنوای حرف ما باشند و عرصه برای دیپلماسی عمومی ما فراهم شده است؛ البته عملکرد دستگاه دیپلماسی ما ستایش برانگیز است.
سرلشکر سلامی افزود: ما ملت با عاطفه و احساس هستیم و مهربانی، برای ما خیلی مهم است؛ ما همیشه به مظلوم اهمیت میدادیم و شهد شیرین دفاع از مظلوم از عاشورا در ما نهادینه شده و هر روز رشد میکند. آنچه اتفاق میافتد، یک انتحار و خودکشی برای جریانی است که امروز این جنایتها را در غزه انجام میدهد. حتماً جبهه باطل فرو خواهد پاشید.
فرمانده کل سپاه گفت: حتی با منطق نظامی و سیاسی که به این صحنه نگاه میکنیم میبینیم رژیم صهیونیستی در نهایت قادر به اداره یک جنگ طولانی مدت نخواهد بود. یک حادثه کوچک وقتی در سرزمین بزرگ رخ میدهد، پیامدهای آن، ماهها در افکار عمومی باقی میماند. این جغرافیا به گونهای است که هر شکست میتواند آخرین شکست باشد.
وی به اوضاع جاری در سرزمینهای اشغالی اشاره و اظهار کرد: ۳۰ درصد مشاغل از بین رفته است و روزانه ۲۶۰ میلیون دلار هزینه این جنگ، برای رژیم صهیونیستی است؛ آنچه امروز بیشترین عامل حفظ جنگ است نیاز شخصی نخستوزیر این رژیم است؛ هیچ نمایشی ضعیفتر و تحقیرآمیزتر از نمایش رژیم اسرائیل در مقابل طوفان الاقصی نیست.
سرلشکر سلامی درباره پیشبینی این جنگ گفت: صهیونیستها و آمریکاییها عقلانی عمل نمیکنند. نسلهای آینده فلسطین آموختند باید با چه کسی بجنگند و حتماً سلاح در اختیار آنها قرار خواهد گرفت؛ رژیم صهیونیستی بیش از این قوی نخواهد شد اما دشمنان آن، قوی خواهند شد و سرانجام پیروزی با مظلومان فلسطینی خواهد بود.
وی خطاب به وزیر امور خارجه، مدیران و دیپلماتهای وزارت خارجه گفت: شما بسیار قدرتمند هستید؛ دشمنان ما شاید از یک جهت بهتر میدانند که قدرت ما چقدر است.
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