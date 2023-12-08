آغاز عملیات اجرایی ۴۰ پروژه راهداری در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر جمعه همزمان با دومین سفر رئیس جمهور به استان البرز و با حضور وزیر راه و شهرسازی ۴۰ پروژه راهداری به بهره برداری میرسد و یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
با حضور مهرداد بذرپاش در استان البرز ۲۸ پروژه به ارزش ۶۵۸ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی ۱۲ پروژه با ۴۰۵ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد که در مجموع برای این پروژهها ۱,۰۶۳ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
این پروژه از محل اعتبارات ابلاغی دور اول سفر ریاست جمهوری، منابع ملی و استانی به بهرهبرداری میرسد که پروژه تعریض محورهای سهیلیه و قزلحصار از مهمترین آنها به شمار میآید.
عملیات تعریض محور قزلحصار یکی از مهمترین این پروژهها بود که در قالب افزایش دو باند و نصب تابلو علائم و روشنایی تعریف و اجرا شده است. پروژه تعریض و بهسازی محور سهیلیه از دیگر پروژههایی بود که به بهرهبرداری رسید. تعدادی از این پروژهها هم در قالب اجرای روکش آسفالت راههای روستایی بعد از ۲۰ سال همزمان با سفر رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.
حذف نقاط پرحادثه در محورهای مواصلاتی استان به ویژه محور کرج- چالوس از دیگر اقداماتی است که با اجرای آن طی دو سال گذشته تعداد تصادفات و حوادث رانندگی در این محور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
همچنین با اجرای پروژه حذف نقاط پرحادثه در محور اشتهارد- ماهدشت طی ۶ ماه گذشته میزان فوتیهای ناشی از تصادفات در این محور نیز به میزان قابل چشمگیری کاهش داشته است.
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