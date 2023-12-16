  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

سقوط جوان ۲٠ ساله در لنده از ارتفاع/ نجات مرد حادثه دیده

سقوط جوان ۲٠ ساله در لنده از ارتفاع/ نجات مرد حادثه دیده

یاسوج_ مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از سقوط جوان ۲٠ ساله از ارتفاعات کوه «مورجن» لنده و عملیات نجات فرد در مناطق سخت گذر خبر داذ.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فلاحی دوست صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: عصر روز جمعه مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان «EOC» گزارشی از بروز حادثه در مناطق سخت گذر لنده برای یک جوان دریافت کرد.

وی با بیان اینکه با بروز حادثه تیم نجات گر به منطقه اعزام شد. تصریح کرد: در منطقه «مورجن» لنده بک جوان از بلندی سقوط کرده بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: با توجه به سخت گذر بودن منطقه، تیم امداد پس از قریب به ۶ کیلومتر پیمایش بر بالین فرد مصدوم رسیدند.

فلاحی دوست افزود: با حمایت اولیه درمانی، این جوان که از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود، به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 5967826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها