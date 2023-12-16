سقوط جوان ۲٠ ساله در لنده از ارتفاع/ نجات مرد حادثه دیده

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فلاحی دوست صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: عصر روز جمعه مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان «EOC» گزارشی از بروز حادثه در مناطق سخت گذر لنده برای یک جوان دریافت کرد.

وی با بیان اینکه با بروز حادثه تیم نجات گر به منطقه اعزام شد. تصریح کرد: در منطقه «مورجن» لنده بک جوان از بلندی سقوط کرده بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: با توجه به سخت گذر بودن منطقه، تیم امداد پس از قریب به ۶ کیلومتر پیمایش بر بالین فرد مصدوم رسیدند.

فلاحی دوست افزود: با حمایت اولیه درمانی، این جوان که از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود، به بیمارستان منتقل شد.