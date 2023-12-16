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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

عمویی خبر داد؛

اعزام هیاتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی حادثه «راسک»

اعزام هیاتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی حادثه «راسک»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در پی عملیات تروریستی حمله به کلانتری راسک، به زودی هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به منطقه اعزام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در پی عملیات تروریستی حمله به کلانتری راسک، به زودی هیأتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به منطقه اعزام خواهد شد تا ابعاد این عملیات تروریستی را مورد بررسی قرار بدهد.

وی تصریح کرد: در حال انجام هماهنگی‌ها برای اعزام سریع‌تر این هیأت هستیم. چند نفر از نمایندگان آشنا به موضوع در این هیأت خواهند بود. این هیأت پس از بررسی میدانی حادثه تروریستی راسک، در مجلس شورای اسلامی هم با مقامات امنیتی، انتظامی مرکز جلسه خواهد داشت و گزارشی از ابعاد این اقدام تروریستی تهیه خواهد کرد.

کد مطلب 5968086
هادی رضایی

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