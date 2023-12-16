اعزام هیاتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی حادثه «راسک»

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در پی عملیات تروریستی حمله به کلانتری راسک، به زودی هیأتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به منطقه اعزام خواهد شد تا ابعاد این عملیات تروریستی را مورد بررسی قرار بدهد.

وی تصریح کرد: در حال انجام هماهنگی‌ها برای اعزام سریع‌تر این هیأت هستیم. چند نفر از نمایندگان آشنا به موضوع در این هیأت خواهند بود. این هیأت پس از بررسی میدانی حادثه تروریستی راسک، در مجلس شورای اسلامی هم با مقامات امنیتی، انتظامی مرکز جلسه خواهد داشت و گزارشی از ابعاد این اقدام تروریستی تهیه خواهد کرد.