ارائه ۲ هزار خدمت پزشکی رایگان به مددجویان و نیازمندان نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفایی یکی از اهداف مراکز نیکوکاری را خدمت رسانی مستقیم به نیازمندان دانست و گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) نظرآباد و یک مرکز نیکوکاری با حضور ۶۵ پزشک به مدت چهار روز به مددجویان تحت پوشش و نیازمندان این شهرستان خدمت درمانی ارائه کردند.

وی افزود: در این راستا دو هزار خدمت پزشکی شامل دندانپزشکی، مامایی، پزشک عمومی، متخصص کودکان، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، آلرژی، پوست و مو، گوش، حلق و بینی، ریه و دستگاه تنفسی و روانپزشکی به صورت رایگان به نیازمندان نظرآبادی ارائه شد.