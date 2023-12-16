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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) نظرآباد خبر داد؛

ارائه ۲ هزار خدمت پزشکی رایگان به مددجویان و نیازمندان نظرآباد

ارائه ۲ هزار خدمت پزشکی رایگان به مددجویان و نیازمندان نظرآباد

نظرآباد- رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) نظرآباد از ارائه دو هزار خدمت درمانی رایگان به مددجویان تحت پوشش و نیازمند این شهرستان با حضور ۶۵ پزشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفایی یکی از اهداف مراکز نیکوکاری را خدمت رسانی مستقیم به نیازمندان دانست و گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) نظرآباد و یک مرکز نیکوکاری با حضور ۶۵ پزشک به مدت چهار روز به مددجویان تحت پوشش و نیازمندان این شهرستان خدمت درمانی ارائه کردند.

وی افزود: در این راستا دو هزار خدمت پزشکی شامل دندانپزشکی، مامایی، پزشک عمومی، متخصص کودکان، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، آلرژی، پوست و مو، گوش، حلق و بینی، ریه و دستگاه تنفسی و روانپزشکی به صورت رایگان به نیازمندان نظرآبادی ارائه شد.

کد مطلب 5968266

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