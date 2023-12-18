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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

فرمانده انتظامی مشهد:

دستور ویژه برای دستگیری عاملان شرارت در مشهد صادر شد

دستور ویژه برای دستگیری عاملان شرارت در مشهد صادر شد

مشهد- فرمانده انتظامی مشهد گفت: دستور ویژه برای دستگیری عاملان شرارت در یکی از درمانگاه‌های مشهد و پیگیری این موضوع صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی و گزارش شرارت عده‌ای در یکی از درمانگاه‌های حاشیه شهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: با توجه به سرنخ‌های موجود تحقیقات پلیسی در این خصوص آغاز شده است.

وی افزود: دستور ویژه برای دستگیری عاملان شرارت درمانگاهی در مشهد و پیگیری این موضوع صادر شده است.

گفتنی است؛ در روزهای اخیر در فضای مجازی کلیپی منتشر شده که در آن عده‌ای در یکی از درمانگاه‌های حاشیه شهر با چاقو و قمه قصد ضرب و شتم پزشک درمانگاه به دلیل امتناع دکتر از دادن نسخه بدون معاینه بیمار را داشته‌اند.

کد مطلب 5969543

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    نظرات

    • فضل احمد بلوچ IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      91 6
      پاسخ
      بخداخیلی جرئت میکنندکه توبیمارستان شرارت میکنندبایدبه سزای اعمال خودبرسند
    • فیروز IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      89 8
      پاسخ
      اگه این شرورها به سزای اعمالشون نرسن هم نیروی انتظامی وهم قوه قضایه هم به جامع پزشکی وهم به مردم خیانت کرده
    • علی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      57 6
      پاسخ
      بایدگرفته شود بدون نوبت حکم بدن که همچین کاری میکنن
      • سلام IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        30 34
        چشم همین الان حکم صادر میکنن
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      102 10
      پاسخ
      بدون شک این شرور ها بارها دستگیر شدند و مجددا آزاد شدند و دستگیری مجدد آنها همچنان بی تاثیر وبدون فایده ایت
      • محسن IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        2 0
        نه اینجوری نیست اینا تازه به دوران رسیدن و کم سنن وگرنه هیچ سابقه داری این کارو نمیکنه
    • همایون. همایونفر IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      70 12
      پاسخ
      اینارو در جا تیر باران کنید و جنازه های کیفشان رو به دانشگاه علوم پزشکی بدین برای تشریح به درد همین میخورن این سگ صفتان
      • اشنا NL ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
        5 0
        اونا بدون معاینه نسخه میخواستن شما هم بدون محاکمه حکم تیر بارون دادی. چه تشابه جالبی !
      • علی اصغر قاسمی IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
        0 0
        شما کوتاه بیا داداش جوونی کردن
    • فرهاد IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      76 11
      پاسخ
      بخدا قسم قوانین مملکت باید اصلاح شود باید جوری با این افراد برخورد شود که تمام جاهلان کل کشور بدانند شرارت کنند چه عذاب دردناکی در استقبالشان است نه مثل الان که شش ماه دیگه ازادن توی جامعه میچرخند
      • احمد IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        58 3
        هر چی فاسدان چند میلیارد دلاری رو مجازات کردند اینها را هم مجازات میکنند ما فقط حرف زدن را خوب شنیدیم در غیر اینصورت کشور اینقدر بی در و دروازه نبود که یکی اینگونه شرارت کنه عده‌ای هم آنگونه دزدی و اختلاس
    • عباس IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      59 5
      پاسخ
      چی فایده داره اینا رو میگیرید میفرستید هتل پنچ ستاره پروارشون میکنید میان بیرون روز از نو روزی از نو بعد میگین خدا رو شکر کنید تو این مملکت امنیت هست
      • م.م.گ AE ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        1 0
        سلام باید اراذل و اوباش بجای زندان طولانی به شلاق مجازات در یک دوره یا تبعید به شهر اراذل بروند که توسط پلیس محاصره شده باشد
    • حمیدرضا IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      66 2
      پاسخ
      چه فایده ایی داره دستگیری ؟ پلیس زحمت میکشه مجروح و زخمی و شهید میده و بعدش قوه قضاییه برخورد قاطع نمیکنه و بعد از مدتی ازاد میشن و روز از نو .و تکرار همین شرارتها با جسارت بیشتر ..بیچاره مردم و پلیس
      • Han IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        26 2
        واقعا حرف حق رو گفتید👏
      • مونا IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
        2 0
        شما درست میگین،واقعا چه جوان های جان برگفی در این نیروهای انتظامی شهید میشن.ولی واقعا نمیشه برای شرارت تیرباران کرد ،هنو تیرباران نکردن هزاران نفر مخالف میاد که حقوق بشر رو زیر پا گذاشتید. همین الان هم کشور ما به خاطر اعدام زیر ذره بین کشور های به ظاهر پیشرفته ست. ان شاله خدا همه شونو به راه درست را
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      46 5
      پاسخ
      باید فورا بگیرنشون و اشدمجازات رو براشون در نظر بگیرن تا حرمت جامعه پزشکی حفظ بشه
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      50 3
      پاسخ
      چرا ۱۰سال قبل ۲۰سال قبل ازین اتفاقات نداشتیم چون فرد خلاف کارفرد یاغی فرد قانون‌گریز از پلیس وقوه قضائیه میترسیدندالان تره هم برایشان خرد نمیکنندونتیجه می‌شود اینچنین کارها
      • مدرس IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
        0 0
        نه برادر ده سال قبل و بیست سال قبل فضای مجازی و اینستا و واتساپی در کار نبود. وگرنه درصد جرم جنایت در چندین سال قبل بسیار بیشتر از الان بوده. قطعا با این افراد شرور هم قاطعانه برخورد می‌کنند. به دلیل تهدید با سلاح سرد در اماکن عمومی و پزشک در حال انجام وظیفه قطعا جرم سنگینی بریده میشه واسشون
    • حجت IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      20 1
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید میگم به تمام نیروهای مسلح که از جان مایه میگزارند چند روز پیش تو سیستان چند تا شهید دادیم از قوه قضایه میخاهیم که اشد مجازات را در نظر گیرند
    • ناشناس IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      18 3
      پاسخ
      سلام توروخدا اگه واقعامردم وکشورتون واستون مهم وارزش داره بگیرین این کثیفهای بی نسلونصبوکیف وگوشی منوزدن من بادخترم بودم توخیابون دخترم داشت سکته میکردهنوزکه هنوزخبری ازدستکیری نیس که من شکایت کردم حتی طرح ترافیک کردم واسه دوربیناکه چک کنن پلاک موتوروولی یه سال شدخبری نشد به خداگوشی ووسیله هابه درک
    • ناشناس IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      20 3
      پاسخ
      بایدبگیرن چه دزدچه شرارت ارکوفتوزهرماری دستاشونویاانگشتاشونومثل عربستان قط کنن که یه دزدیایه شروردیگه هیچ غلطی نکنه بابامردم توروزروشن میترسن ازاین موتوریاچه خبرچندبارکیفوگوشی منوخداگواهه زدن ازترس یه موتوری ردمیشه میمیرم به خدایه کاری بکنیین توروخداتوملع عام بایددستاشون قط بشه دخترم هنوزترس توتنشه
      • ادم IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        25 3
        هر برخوردی با اینا بشه حقشان است ولی فکر نمی کنی وقتی چند میلیارد دلار را بالا می کشند وبرخوردی نمیشه این نتیجه اش است
    • IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      13 1
      پاسخ
      به راستی چرا در سر هر چهار راه و قرمز شدن چراغ راهنمایی یک نفر با آتشدان و دود اسپند و یا با حالات غیر عادی تمارض به نوعی معلولیت حاضر است چرا پزشک اصرار بر دریافت نقدی و فوری ویزیتش را دارد آیا نمی شود به گونه ای افراد ضعیف را مداوا کرد و یا باید بر همین منوال چرخه ی اجتماع ما لنگ بزند
    • مصطفی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      15 4
      پاسخ
      سلام خدا خواست خواهر زادم که دکتر اونجا بوده و این اتفاق واسش افتاده جون سالم به در برده و خدا به روی خانوادش و بچه ای که توراه داشتن رحم کرده و عمر دوباره داده 😔😔😔😔😔
      • IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        0 0
        کدوم درمانگاهه؟
    • محسن IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      25 1
      پاسخ
      خدا کنه گلاهبردادان و مال مردم خورها رو هم اینجور که دولت ولشون کرده هم اعدام کنند
    • حسن IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      13 5
      پاسخ
      فرداش ازاد میشن به لطف قاضی
      • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
        16 0
        کاش قانون برای همه یکسان باشه هرکدومشان اشناداشته باشه فرداش ازاده فقط پارتی بازی
    • حسین IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      17 0
      پاسخ
      بگیرن قاضی آزاد می‌کنه اگه مث عربستان دست قطع کنند که اینطورنمیشه.دزد رومیبرن دادگاه همونجا قاضی آزاد می‌کنه این قانونه
      • معین IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
        0 0
        نظر من اینکه با این شرور وارازل ها باید قاطعانه برخورد کنن فقط اعدام بشن بخدا امنیت ازهمه گرفتن. امروز میگیرن با پول وپارتی فردا آزاد میشن. سریع بعد پروتر وقیعتر میشن که اون دفعه چی شد آزاد شدیم این بار بدترشو انجام میدن
    • کیان IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      یک عده بیشرف و حرامز اده وارد در مان گاه شوند، بزنند و با رعب و وحشت مردم را ناراحت کنند و بروند، اینجور یشو، ندیده بودیم، که‌ دیدیم و آرزو به دل نموندیم، دادستانی محترم با اقتدار وارد شود وبا این هرزه های سگ صفت به شدت‌ برخورد نماید،
    • علی IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      یعنی اگ دستور ویژه نمیداد دنبال دستگیریشون نبودن؟
    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت همه شما دوستان کاش قبل از اینکه دنبال محکومیت مجرمین باشیم دنبال عوامل تحریک کننده جرم باشیم چرا جوونمون دنبال قمه کشی ودزدی وبقیه جرایم میروند
    • ایت RO ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باید همچین افرادی توشهر بچرخونی تا همچین غلطی نکنن قانون آدمشان میکنه
    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      درود بر جا برکفان نیروی انتظامی همه ی مردم حامی واقعی شما هستند.من خودم حاضرم با ۶۰ سال سن هر گاه نیاز داشتید بیام کمک شما با دشمن بجنگم .
    • ناشناس IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      من خودم نگهبان تو یکی از بدترین بیمارستان های مشهد هستم بیشترین ارازل و اوباش میان پیش با چاقو و شمشیر واسلحه .داعم درگیر هستیم .مردم عادی هم پاسوز این ارازل و اوباش میشن .تورو خدا یکی پیدا شه برا سلاح سرد حکم اعدام اعلام کنه تا این شرور ها برن تو سوراخ و بیرون نیان
    • حسین IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 1
      پاسخ
      باسلام عزیزان ایران من اینطورنیست که شمافکرمیکنیدخلافکارهاهرروزتعدادشان یاخلافشانعوص میشودقانون چندبارازشان تعهداتی میگیردازحدش که بگیره قانون اجرامیشودفقط سعی کنیدلقمه حلال به خوردن وبچه هایتان بدهیدلقمه حرام تاهفت پشت به نطفه اثرمیگزارداین رحتماارعایت کنیدتاانشااللهدچارهیچ مشکلی نشوید
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 1
      پاسخ
      شاید کوتاهی از سمت پرسنل بوده خب. یعنی ممکن نیست؟
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چاقو کم بود حالا با شمشیر آدم میکشند باید هرکسی که شرور آدم میکشه باید اعدام بشه که برای همه عبرت بشه.
    • محمد IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 1
      پاسخ
      فردا آزادن🤣🤣🤣شاید هم قبل از گذاشتن نظر😐
    • ناشناس IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      احسنت به فرمانده نیروی انتظامی مشهد مقدس دست مریزاد
    • ع ا ز CA ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      ایران انقلابی اسلامی اجازه گردن کشی با عنوان شرور را هر گز نمیدهد و برای افراد شرور خارج از نوبت قضای اشد مجازات در نظر گرفته شده است و بازوان و گردن کلفت آنها را از مداد هم نازک تر میکنند تا درس عبرت برای دیگر گردن کشان بشوند .
    • عباس حیدری IR ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه
    • US ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دستیگیریشون چ فایده ایی داره وقتی نیروی انتظامی جان برکف اینا رو دستگیر میکنه تحویل دادگاه میده هنوز ماشین کلانتری حرکت نکرده آزاد میشن برخورد قاطع نیست در حد دیگه نکن جیزه همین
    • IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      باتشکر از نیروی انتظامی،برخورد شدیدصورت بگیریدتادرس عبرت دیگر ارازل شوند ،یاعلی
    • رضا IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این شرور ها و تمام شرور های ایران هرکجای ایران که ادعا دارند به خدا قسم کافیه حکومت اراده کنه با تموم ادعاشون به غلط کردن میفتند‌. به این جماعت سطح پایین بی آبرو و بی شخصیت اجازه خودنمایی ندین. واسه آبروی خودتون بد برخورد جدی و شدید
    • رسول صفرنیا AE ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام بايد بااین وحشی ها رااعدام کنند چون پزشکان زحمتکش برای ماخوب هستند ازکرونایادمان نرفته ماشرمنده پزشکان ونیروهای انتظامی هستيم
    • علی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام،امنیت در مشهد و حاشیه مشهد کم شده،کسی هم بفکر نیست،اگر از مقاومت بسیج کمک بگیرید،مثل دهه هشتاد طبق آمار ۸۰ درصد جرم جنایت در مشهد با گشت بسیج کم شده بود،
    • حسن IR ۰۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا

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