دستور ویژه برای دستگیری عاملان شرارت در مشهد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی و گزارش شرارت عده‌ای در یکی از درمانگاه‌های حاشیه شهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: با توجه به سرنخ‌های موجود تحقیقات پلیسی در این خصوص آغاز شده است.

وی افزود: دستور ویژه برای دستگیری عاملان شرارت درمانگاهی در مشهد و پیگیری این موضوع صادر شده است.

گفتنی است؛ در روزهای اخیر در فضای مجازی کلیپی منتشر شده که در آن عده‌ای در یکی از درمانگاه‌های حاشیه شهر با چاقو و قمه قصد ضرب و شتم پزشک درمانگاه به دلیل امتناع دکتر از دادن نسخه بدون معاینه بیمار را داشته‌اند.