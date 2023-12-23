ضرورت تشکیل سازمان‌ ملی جغرافیایی/معادلات به ضرر صهیونیست‌ ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار «سید رحیم صفوی» مشاور عالی فرماندهی کل قوا، امروز در آئین رونمایی از کتاب‌های تخصصی انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح که در حاشیه برپایی سومین نمایشگاه بین‌المللی «ایران ژئو» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، اظهار کرد: این پانزده جلد کتاب که امروز رونمایی می‌شود، محصول کار فشرده سه ساله سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

وی افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران، سیاست همسایگی است و ما با ۱۵ کشور همسایه خواهان توسعه همکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری هستیم و بر همین اساس، این کتب با استفاده از منافع غنی برای گسترش روابط، تدوین شده است.

سرلشکر صفوی، منطقه قفقاز را برای ایران بسیار مهم دانست و گفت: ما باید جغرافیای این مناطق را بشناسیم تا بدانیم چه سیاستی را در این حوزه‌ها باید اتخاذ کنیم؛ اینکه ایران باید چه سیاستی را درباره قفقاز اتخاذ کند، بسیار مهم است زیرا ما روابط بسیار راهبردی با آذربایجان و ارمنستان داریم.

وی با اشاره به وضعیت افغانستان نیز گفت: اگرچه افرادی در افغانستان حاکم هستند که ما هنوز آن‌ها را به رسمیت نشناخته‌ایم، اما روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با آن‌ها داریم؛ از سویی، مسائل مرزی و بحث حقابه ایران وجود دارد که برای حل و فصل این مسائل، باید شناخت کاملی از منطقه داشته باشیم که دانش جغرافیا و داده‌های جغرافیایی در شناخت این منطقه و حل معادلات، به ما بسیار کمک خواهد کرد.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران حفظ منافع ملی حفظ امنیت مرزها است، گفت: ما می‌دانیم که قدرت‌های بزرگ درگیر این منطقه هستند و یک رقابت منطقه‌ای بین ما و برخی کشورهای منطقه وجود دارد، لذا اینکه ایران چه سیاستی را در قفقاز انتخاب کند مهم است بنابراین باید یک روابط خوبی را در این منطقه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی روابط خوبی داریم، گفت: ما به دنبال یک امنیت مشترک و صلح پایدار بدون حضور بیگانگان هستیم. این امنیت مشترک با ۸ کشور حوزه خلیج فارس یعنی ایران، عراق و ۶ کشور شورای همکاری خلیج فارس قابل تأمین است. اگر امنیت در خلیج فارس باشد، همه کشورها می‌توانند به پیشرفت، آبادانی و حل مشکلات کشورشان برسند.

وی تاکید کرد: حضور بیگانگان اساس ناامنی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ است. بیگانگان باید از منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ خارج شوند وگرنه کشورهای ساحلی با آنها دچار مشکل خواهند شد.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه کشورهای ساحلی دارای قدرت شده‌اند، گفت: درست است که هنوز دولتی در یمن تشکیل نشده، اما یمنی‌ها سازوکار قدرتمندی دارند و الان می‌بینید که موشک‌ها و پهپادهایشان به بندر می‌رسد و این اخبار را می‌شنوید.

مشاور عالی فرماندهی کل قوا تاکید کرد: یک معادله جدیدی در دریای سرخ و خلیج فارس در حال رخ دادن است که البته این معادله به نفع ملت‌های منطقه و به ضرر رژیم‌های ستمگر و ظالمی همچون رژیم صهیونیستی است.

سرلشکر صفوی در ادامه با بیان اینکه اساس برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی در سطح کشور اطلاعات جغرافیایی است، گفت: آمایش سرزمین، اساس برنامه توسعه هفتم کشور است؛ اینکه کجا راه آهن و فرودگاه‌ها را توسعه دهیم و بخواهیم مسکن بسازیم و حتی ساخت مترو مکان‌یابی می‌خواهد، بنابراین اطلاعات جغرافیایی مهم است.

وی با پیشنهاد به دولت و مجلس برای تأسیس سازمان ملی جغرافیایی ایران، گفت: با این تعداد سازمان‌هایی که در حوزه‌های مختلف داریم و بعضاً کار موازی می‌کنند، تأسیس سازمان ملی جغرافیایی را به دولت فعلی و مجلس پیشنهاد می‌کنم که کشورهای دیگر هم این سازمان را ایجاد کرده‌اند و ما باید از تجارب دیگر کشورها استفاده کنیم.