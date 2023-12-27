اثر هنرمندان جزیره خارگ به جشنواره بین المللی تئاتر راه یافت

سید محمد اسدی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرمندان تئاتر جزیره خارگ با درخشش در راه‌یابی به چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر موجب افتخار و دلگرمی جامعه هنری جزیره خارگ شدند.

وی افزود: هیئت انتخاب بخش تازه‌های تئاتر ایران از میان ۴٨ اثر این مرحله، هفت اثر را برای اجرا در جشنواره تئاتر فجر برگزیدند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی جزیره خارگ تصریح کرد: نام نمایش «کُهته» به معنای خون مردگی کاری از حسین اسدی و نوشته عقیل جماعتی و با بازی هنرمندان مستعد و باتجربه نظیر جهانشیر یاراحمدی، عبد بناری، الهام چنانی، علی نبی پور، میلاد سعیدی، امیرمحمد شماسی، سعید محمدپور، مریم کابی و عوامل موسیقی شامل عماد عرب زاده، علی قائدزاده، ماهان تهامی، علی احمدزاده و اجرای نور محمد بختیاری وطراح صحنه روحان امامی خوش درخشیدند.

وی گفت: نمایش کُهته اثری تازه از گروه هنری کاغذ سفید است که به عنوان کاری از امور فرهنگی هنری اداره خدمات اجتماعی پایانه نفتی خارگ تولید و به جشنواره تئاتر فجر راه یافت.