به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «همکارها» به کارگردانی پریسا محمدی که این روزها در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است روایت آخرین روزهای زندگی نویسنده روس در زمان اتحاد جماهیر شوروی است که قصد دارد به مناسبت ۶۰ سالگی استالین برایش نمایشنامه بنویسد.

این نمایش نوشته جان هاج است که معین محب‌علیان آن را ترجمه کرده است،

«همکارها» با تهیه‌کنندگی محمد قدس از ۲۲ آذر اجرای خود را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده و تا ۲۶ دی روی صحنه خواهد بود.

جان هاج نویسنده انگلیسی که آثارش نامزد دریافت اسکار نیز بوده‌اند، نمایشنامه‌ای تحت عنوان «آقای نویسنده و همکارش» نوشته است که به نوعی زندگینامه میخائیل بولگاکف نویسنده و نمایشنامه‌نویس مشهور دوران کمونیستی شوروی است که با توقیف آثار و اجراهایش، با استالین وارد معامله‌ای برای ادامه کارش می‌شود.

در این نمایش هنرمندانی چون رامین سیاردشتی، محمدصادق ملک، وحید ‌نفر، ریحانه ‌سلامت، محمد ‌نیازی، سحر ‌واثق، مصطفی ‌احدی، شهرام آذرمهر، حمید باهوش، آذین فهیمی، نگین ‌بخشی ‌پور، بهرام ‌شادانفر، علیرضا ‌امیریزدگرد، مهران ‌مرادی، سجاد شاه‌قلی، سوزان عمرانی، مهدی انصاریان، علی ‌کرمانی، کیمیا سداد مقدم به ایفای نقش می‌پردازند.

در گروه طراحان نمایش «همکارها» رضا خضرایی طراحی نور، سعید یزدانی طراحی صحنه، احسان نقابت طراحی پوستر و اقلام تبلیغاتی، مهرناز عباسی طراحی لباس، آیدین نظمی آهنگسازی نمایش را برعهده دارند.

مجری طرح این نمایش ساجیران و در گروه کارگردانی نیز آرش فصیح به عنوان برنامه‌ریز، شاهین امیرپور به عنوان مدیر تولید، کیمیا سدادی مقدم به عنوان دستیار اول کارگردان، بهار کیانی و علی کرمانی به عنوان گروه کارگردانی و سعید رنجبر با عنوان مدیر اجرا همکاری دارند. مدیر روابط‌عمومی و تبلیغات زهرا شایان‌فر و عکاسی و ساخت تیزر را نیز احسان نقابت برعهده دارد.

«همکارها» با مدت زمان ۹۰ دقیقه ساعت ۱۸ در سالن سمندریان روی صحنه می‌رود.