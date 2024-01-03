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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۱

رییس زاده در کنگره طب اورژانس مطرح کرد؛

جامعه پزشکی را پایلوت پروژه‌های اقتصادی می کنند

جامعه پزشکی را پایلوت پروژه‌های اقتصادی می کنند

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، از اینکه جامعه پزشکی به عنوان پایلوت پروژه‌های اقتصادی در کشور انتخاب می شود، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده، صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین کنگره بین‌المللی طب اورژانس ایران، گفت: اهمیت طب اورژانس بر کسی پوشیده نیست، زیرا پر استرس ترین لحظات جان یک انسان در اورژانس بیمارستان‌ها رقم می‌خورد.

وی افزود: متأسفانه خبرهای تلخی از برخورد با نیروهای اورژانس در بیمارستان‌ها می‌بینیم که می‌بایست با اقدامات لازم قانونی، از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری شود.

رئیس زاده ادامه داد: لازم است مسئولان حوزه سلامت به موضوع امنیت نیروهای اورژانس، توجه لازم را داشته باشند.

وی، موضوع استفاده از هوش مصنوعی را در حوزه سلامت مورد تاکید قرار داد و گفت: ما نباید از علم روز پزشکی عقب بمانیم.

رئیس زاده افزود: کسانی که تلاش می‌کنند علم پزشکی را تضعیف کنند، آب در هاون می‌کوبند و هرگز چنین نخواهد شد.

وی ادامه داد: سهم سلامت از GDP باید مشخص و پرداخت شود و مسئولان بگویند الان این سهم در چه وضعیتی است.

رئیس زاده بر واقعی شدن تعرفه‌ها تاکید کرد و افزود: علاوه بر واقعی شدن تعرفه‌ها، عدالت بین رشته‌ای نیز باید محقق شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: برخی رشته‌های پزشکی مثل رشته طب اورژانس، بیهوشی و…، باید به صورت ویژه دیده شوند.

وی، احترام و تمکین به تولیت حوزه سلامت را یک قانون دانست و گفت: این تولیت بر عهده وزارت بهداشت است و کسی نباید به خودش اجازه بدهد در حوزه سلامت ورود کند.

رئیس زاده با انتقاد از افزایش ظرفیت‌های پزشکی بدون توجه به زیرساخت‌ها، افزود: وقتی توانمندی افزایش ظرفیت را نداریم، نباید دست به چنین کاری بزنیم.

وی ادامه داد: اگر زیرساخت‌ها فراهم نیست و روی کاغذ ظرفیت‌ها را افزایش می‌دهید، خیانت به حوزه سلامت است.

رئیس زاده افزود: جامعه پزشکی جزو بهترین مودیان در پرداخت مالیات هستند، به طوری که ۱۰ درصد از درآمد پزشکی در همان ابتدا کسر می‌شود و دفاع بنده، متوجه قاطبه جامعه پزشکی است که مشغول خدمت به مردم هستند.

وی ادامه داد: من نمی دانم چرا جامعه پزشکی را پایلوت پروژه‌های اقتصادی می‌کنند.

رئیس زاده به موضوع زیرمیزی اشاره کرد و افزود: دست‌هایی در کار است که می‌خواهند با طرح چنین مسائلی، نگاه مردم و جامعه را از وجود مافیای اقتصادی دور کنند.

کد مطلب 5983854
حبیب احسنی پور

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