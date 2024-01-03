به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده، صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین کنگره بینالمللی طب اورژانس ایران، گفت: اهمیت طب اورژانس بر کسی پوشیده نیست، زیرا پر استرس ترین لحظات جان یک انسان در اورژانس بیمارستانها رقم میخورد.
وی افزود: متأسفانه خبرهای تلخی از برخورد با نیروهای اورژانس در بیمارستانها میبینیم که میبایست با اقدامات لازم قانونی، از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری شود.
رئیس زاده ادامه داد: لازم است مسئولان حوزه سلامت به موضوع امنیت نیروهای اورژانس، توجه لازم را داشته باشند.
وی، موضوع استفاده از هوش مصنوعی را در حوزه سلامت مورد تاکید قرار داد و گفت: ما نباید از علم روز پزشکی عقب بمانیم.
رئیس زاده افزود: کسانی که تلاش میکنند علم پزشکی را تضعیف کنند، آب در هاون میکوبند و هرگز چنین نخواهد شد.
وی ادامه داد: سهم سلامت از GDP باید مشخص و پرداخت شود و مسئولان بگویند الان این سهم در چه وضعیتی است.
رئیس زاده بر واقعی شدن تعرفهها تاکید کرد و افزود: علاوه بر واقعی شدن تعرفهها، عدالت بین رشتهای نیز باید محقق شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: برخی رشتههای پزشکی مثل رشته طب اورژانس، بیهوشی و…، باید به صورت ویژه دیده شوند.
وی، احترام و تمکین به تولیت حوزه سلامت را یک قانون دانست و گفت: این تولیت بر عهده وزارت بهداشت است و کسی نباید به خودش اجازه بدهد در حوزه سلامت ورود کند.
رئیس زاده با انتقاد از افزایش ظرفیتهای پزشکی بدون توجه به زیرساختها، افزود: وقتی توانمندی افزایش ظرفیت را نداریم، نباید دست به چنین کاری بزنیم.
وی ادامه داد: اگر زیرساختها فراهم نیست و روی کاغذ ظرفیتها را افزایش میدهید، خیانت به حوزه سلامت است.
رئیس زاده افزود: جامعه پزشکی جزو بهترین مودیان در پرداخت مالیات هستند، به طوری که ۱۰ درصد از درآمد پزشکی در همان ابتدا کسر میشود و دفاع بنده، متوجه قاطبه جامعه پزشکی است که مشغول خدمت به مردم هستند.
وی ادامه داد: من نمی دانم چرا جامعه پزشکی را پایلوت پروژههای اقتصادی میکنند.
رئیس زاده به موضوع زیرمیزی اشاره کرد و افزود: دستهایی در کار است که میخواهند با طرح چنین مسائلی، نگاه مردم و جامعه را از وجود مافیای اقتصادی دور کنند.
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