حرم حضرت معصومه (س) تجلیگاه قبر شریف حضرت زهرا (س) است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سالروز ولادت حضرت زهرا (س) است. خاطره‌ای از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در باب حرم حضرت معصومه (س) نقل شده است. این خاطره بدین شرح است:

از مرجع عظیم الشان مرحوم آیت الله نجفی مرعشی (ره) نقل است که فرمود: پدرم مرحوم آیت الله علامه سید محمود مرعشی (ره) که در نجف اشرف می‌زیست، بسیار علاقمند بود که به طریقی، محل قبر شریف جده اش حضرت زهرا (س) را بیابد، برای این مقصود، ختم مجربی (یعنی یکی از دعاهایی که استجابت آن به تجربه رسیده که با تکرار آن با حضور قلب و خلوص و شرایط دیگر، موجب رسیدن به مقصود است) انتخاب نمود، چهل شب به آن مداومت کرد، تا شاید از طریقی به محل مرقد شریف حضرت زهرا (س) آگاه گردد.

شب چهلم بعد از انجام ختم و توسل فراوان، به بستر خواب رفت، در عالم خواب به محضر امام باقر (ع) (یا امام صادق) رسید، امام به او فرمود: “عَلَیْکَ بِکَریمَهِ اَهْلِ الْبَیْتِ؛ به دامن کریمه اهل بیت (ع) چنگ بزن.”



ایشان تصور کرد منظور امام (ع) از این جمله، حضرت زهرا (س) است، عرض کرد: ”آری قربانت گردم، من نیز ختم را برای همین گرفتم که محل شریف قبر آن حضرت را دقیق‌تر بدانم و زیارتش کنم.”



امام (ع) فرمود: ”منظور من قبر شریف حضرت معصومه (س) در قم است.” سپس افزود: به خاطر مصالحی، خداوند اراده نموده که قبر حضرت زهرا (س) برای همیشه برای همگان مخفی باشد، از این رو قبر حضرت معصومه (س) را تجلیگاه قبر شریف حضرت زهرا (س) قرار داده است، اگر قرار بود قبر حضرت آشکار باشد همان شکوه و عظمت مرقد حضرت زهرا (ع) را خداوند برای قبر حضرت معصومه (س) قرار داده است.



مرحوم آیه الله سید محمود مرعشی، وقتی که از خواب برخاست، تصمیم گرفت که به قصد زیارت حضرت معصومه (س) به قم مهاجرت کند. او بی درنگ با همه اعضای خانواده اش از نجف اشرف، عازم قم شد و به زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه پرداخت.



آن مرحوم، سرانجام به نجف بازگشت و در سال ۱۳۳۸ ه. ق در آنجا در گذشت، ولی فرزند برومندش آیه الله سید شهاب الدین نجفی مرعشی به قم آمد و در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه (ع) می‌زیست تا اینکه پس از ۶۶ سال درس و بحث و خدمات فقهی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بسیار، در هشتم صفر سال ۱۴۱۱ ه. ق (مطابق با ۱۷ شهریور ۱۳۶۹ شمسی) در سن ۹۶ سالگی در قم به ملکوت اعلی پیوست، مرقد شریفش در جنب کتابخانه عظیم و بی نظیرش، در قم در خیابان آیه الله مرعشی (اِرُم سابق) قرار گرفته است.



این فراز عجیب و استثنایی نیز بیانگر ورق دیگری از مقام با عظمت حضرت معصومه (س) است که گویی آینه تمام نمای وجود مبارک جده اش حضرت زهرا (س) است، که مرقدش در این رؤیای صادقانه همچون مرقد حضرت زهرا (س) دارای همان شکوه و جلال معنوی شده است. با توجه به اینکه مرجع تقلید این رؤیا را از پدر مجتهدش نقل می‌کند، و خواب دیدن امام معصوم (ع)، دلیل بر صدق آن خواب است.