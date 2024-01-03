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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۴۸

وزیربهداشت عازم کرمان شد

وزیربهداشت عازم کرمان شد

کرمان- وزیر بهداشت در پی وقوع انفجار تروریستی در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان برای نظارت بر درمان مجروحان این حادثه عازم کرمان شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، عین اللهی همچنین قبل از عزیمت به سوی کرمان در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار رسیدگی فوری به مصدومان این حادثه تروریستی شد.

وزیر بهداشت در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجروحیت و شهادت جمعی از هموطنان در انفجار تروریستی در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان را تلخ و اندوه بار خواند و به دکتر مهدی احمدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستور داد تا رسیدگی فوری به مصدومان این حادثه تروریستی و ارائه خدمات درمانی سریع و مطلوب به ایشان را دنبال کند.

کد مطلب 5984657

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