دشمن شناسی از ویژگی های مکتب شهید سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد بابایی شامگاه چهارشنبه در مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در روستا آغوزبن با محکوم کردن جنایت تروریستی در مرقد سردار سلیمانی که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان شد، گفت: دشمنان نتوانستند این صحنه ناب زائران را تحمل کنند، افزود: این زائران نه سلاح و نه قصد مبارزه داشتند بلکه فقط قصد زیارت داشتند.
وی با عنوان این که زمانی که انقلاب ما به پیروزی رسید دشمنان ما این پیروزی و استقرار نظام مردمی ما را نتوانستند تحمل کنند و دست به ترورها زدند و فکر کردند با این اقدامات ناجوانمردانه میتوانند جلوی حرکت انقلاب را بگیرند اما هر دفعه مصممتر از قبل قدم بر میداریم.
وی با عنوان این که ملت بصیر و آگاه و شجاع ایران اسلامی تحت اوامر امام راحل پیروز جنگ شد، ادامه داد: بعد از جنگ دشمن دید نمیتواند با جنگ سخت مقابل ایران قرار بگیرد جنگ نرم را پیش گرفت.
سرهنگ بابایی یکی از ویژگیهای مکتبهای حاج قاسم را دشمن شناسی دانست و گفت: با خنده دشمن خوشحال نشویم زیرا دشمن در مناسبتهای ما مثل شب یلدا و عید نوروز سفره پهن میکند و هدفش این است که بتواند افکار عمومی و اذهان عمومی ما را دستکاری کند.
فرمانده سپاه بابل با تاکید بر این که دشمن به دنبال نفوذ است و به شیوههای مختلف با فتنه، و بازی کردن افکار عمومی مردم نفوذ میکند، گفت: در جنگ سخت هدف دشمن تصرف مرزهای زمینی است اما در جنگ نرم تصرف فکری مردم است.
وی ادامه داد: جنگ سخت باعث انسجام، اتحاد و واکنشهای بین المللی شد اما جنگ نرم برعکس جنگ سخت جذبه دارد و فریبنده و نامحسوس است و اثرش را در دراز مدت نشان میدهد.
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