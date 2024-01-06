سویا به دنبال جذب سردار آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه بایرلورکوزن که به صورت قرضی در تیم رم ایتالیا بازی می‌کند مورد توجه سران باشگاه سویا اسپانیا برای تقویت خط حمله این تیم قرار گرفته است.

در همین خصوص فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی در صفحه اجتماعی خود نوشت: مدیران باشگاه سویا مذاکراتی را با مدیران باشگاه بایرلورکوزن انجام داده اند تا سردار آزمون که در حال حاضر در تیم رم ایتالیا بازی می‌کند را به خدمت بگیرند.

سران سویا دو مهاجم می‌خواهند به ترکیب تیم خود اضافه کنند که جذب «دیوید داترو فوفانا» مهاجم ساحل عاجی یونیون برلین در اولیویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون به زودی به اردوی تیم ملی فوتبال ایران ملحق خواهد شد تا در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ حضور یابد.