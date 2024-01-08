۲۱۸ واحد صنعتی کرمانشاه به شبکه گازرسانی متصل شدند

ناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه با تلاش صورت گرفته در واحد گازرسانی به صنایع، ۲۱۸ واحد صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

وی افزود: از این تعداد ۹۵ واحد مشمول مصوبه شورای اقتصاد بوده و ۱۲۳ مورد خود اجرایی است که نسبت به سال قبل ۱۶ درصد پیشرفت داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا ۳۴ ایستگاه راه‌اندازی و ۵۱ کیلومتر شبکه و خط تفذیه اجرا شده است.

حسینی حجم گاز جایگزین سوخت مایع در این طرح‌ها را ۴۰ هزار متر مکعب بر ساعت اعلام کرد و گفت: بهترین شکل استفاده از گاز مصرف آن برای تولید، ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی است.

وی با بیان اینکه ۱۷ شهرک صنعتی در استان کرمانشاه وجود دارد، بیان کرد: تعداد کل صنایع گازدار استان تا پایان آذرماه با احتساب این ۲۱۸ مورد به ۲ هزار و ۳۶۸ واحد رسید.