خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اعظم عبداللهی: شهرستان فریدن یکی از قطب‌های کشاورزی اصفهان در غربی‌ترین نقطه استان است، کشاورزان این منطقه که اغلب نسبت به کشت صیفی جات و سبزیجات اقدام می‌کنند، هرساله با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما امسال گویا شرایط بدتر از سال‌های گذشته بوده و نه تنها سیب زمینی، بلکه پیاز فریدن هم در انبارها جا خوش کرده است.

برداشت محصول سیب زمینی در شهرستان فریدن در حالی پایان یافته که به‌رغم کاهش شدید قیمت، بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول برداشت شده، این روزها مشتری ندارد و سیب‌زمینی کاران فریدنی، چشم انتظار مشتری مانده‌اند.

احمد عبداللهی از کشاورزان فریدنی با اشاره به مشکلات این شهرستان به خبرنگار مهر می‌گوید: سال گذشته منطقه فریدن بیشترین ذرت علوفه‌ای را برای دامداران استان تأمین کرد اما آنها به کمک دلالان قیمت این محصول را کاهش دادند فقط اشک کشاورز را در آوردند.

وی ادامه می‌دهد: کشاورزان به دلیل اینکه سال گذشته دلالان و دامداران آن اتفاق را رقم زدند، امسال به محصولاتی چون پیاز و سیب زمینی روی آوردند و با توجه به اینکه رشد خوبی در تولید این ۲ محصول داشتند اما امسال این محصولات بازار فروش ندارند.

این کشاورز می‌افزاید: بسیاری از کشاورزان محصول پیازشان را برداشت نکردند و در زمین رها کردند چون هزینه‌های برداشت آن بسیار بیشتر از درآمدش بود.

عبداللهی با لبخند تلخی که بر لب دارد، می‌گوید: اگر امروز به بازارهای میوه و تره بار بروید خواهید دید که پیاز با قیمت بالایی به فروش می‌رسد اما کشاورز فریدنی فقط باید افسوس بخورد که چرا اینگونه مدیریت می‌شود و همه مشکلات را هم به دوش خود کشاورز می‌اندازیم که عرضه و تقاضا اینگونه ایجاب می‌کند.

هزینه‌های سرسام آور برای محصولی که فاسد می‌شود

رحیمی دیگر کشاورز فریدنی نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: امروز در فریدن همه ارگان‌ها یقه کشاورز را گرفته‌اند، کشاورزی که فقط ۴ ماه در این منطقه سردسیری می‌تواند کشاورزی کند، باید کنتور هوشمند را که با هزینه‌ای سرسام آور نصب کند چون قانون است، مالیاتی را با اسم زیبای حق النظاره بر چاه‌های آب وصول می‌کنند چون قانون است، پول برق را هم باید جدا داد، قطعی برق را هم که هرساله به دلایل مختلف باید تحمل کنیم.

این تولید کننده ادامه می‌دهد: در کنار این مشکلات افزایش قیمت هر ساله بذر، کود و غیره را هم که باید تحمل کرد اما حق النظاره نگرفت، در کل کشاورز فریدنی فقط کشاورزی می‌کند که بیکار نماند جالب‌تر این است در کشورهای اروپایی و به قولی این ابر قدرت‌ها اقتصادشان بر پایه کشاورزی می چرخد اما در ایران ما که ۴ فصل هستیم کشاورز جز آوارگان محسوب می‌گردد.

وی تاکید می‌کند: ما کشور بسیار خوبی داریم اما در برخی بخش‌ها با مدیریت‌های ضعیف به اقتصاد کشور آسیب می‌زنیم، آقایان می‌دانند هر محصولی که امروز بر دست کشاورز می‌ماند فاسد می‌شود چقدر سرمایه و هزینه برای آن شده است.

رحیمی بیان می‌کند: امسال اگر سیب‌زمینی کشاورزان فریدنی با این شرایط اقتصادی که داریم روی دستشان بماند جز سرخوردگی و ناامیدی چیز دیگری را رقم نمی‌زند و این امر باعث می‌شود بچه‌های روستا به شهرها مهاجرت کنند و نتیجه آن می‌شود حاشیه نشینی، افزایش بیکاری در کلان شهرها و مشکلاتی که بسیاری از آنها را شاهدیم.

صادقی یکی دیگر از کشاورزان فریدنی نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: امسال برخی بذر سیب زمینی به قیمت هر کیلویی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی را زیر خاک کردند و این زیر خاکی بی ارزش را اکنون فقط بین ۳ تا ۴ هزار تومان خریداری می‌کنند آن هم با تمام منتی که بر سر کشاورز می‌گذارند.

کشاورز فریدنی گفت: دولت باید گونه‌ای مدیریت کند که کشاورز آسیب نبیند چون ما همه سرمایه‌های این کشور هستیم و رهبری هر ساله در خصوص تولید نکات بسیاری را بیان می‌کنند و ما کشاورزان در مزارع و میدان عمل آنها را اجرایی می‌کنیم باید مسئولان هم تلاش و عرق ریختن‌های ما را ببینند و فقط به اندازه نگاه کوچکی به مشکلات این حوزه پاسخ بدهند.

او ادامه می‌دهد: امروز نمایندگان در مجلس مشکل کسانی را که به آنها رأی داده‌اند پیگیری کنند، چرا ما باید هر ساله نگران بالا و پایین شدن برخی محصولات باشیم، دلال سودش را می‌برد، فروشندگان بذر و نهاده‌ها سود خود را می‌برند اما در این میان کشاورز و مصرف کننده است که باید زیان ببینند.

صادقی می‌افزاید: امروز اگر به میوه فروشی‌ها مراجعه کنیم میوه‌ها را با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند حتی پیاز هم قیمت بالایی دارد. آیا انصاف است از کشاورز محصول پیاز و سیب زمینی را ۳ هزار تومان بخرند و سود تا ۷ برابری روی آن ببرند و کشاورز با این شرایط اقتصادی سکوت کند.

پیش‌بینی‌های نادرست هواشناسی

کشاورز فریدنی می‌گوید: امسال علاوه بر مشکلات موجود، پیش بینی غلط سازمان هواشناسی باعث شد که کشاورزان زودتر اقدام به برداشت سیب‌زمینی کنند و این امر دلیل بر این شده که سیب زمین‌های انباری زودتر فاسد شوند.

یکی از سیب‌زمینی‌کاران بخش مرکزی فریدن نیز اظهار داشت: من با اجاره کردن زمین و خرید بذر گران‌قیمت زمین کشاورزی را به کشت سیب زمینی اختصاص دادم که متأسفانه با رکود قیمت سیب زمینی مواجه شدم و کلی بدهی بانکی دارم که باعث نابودی زندگی من می‌شود.

این سیب‌زمینی‌کار می‌افزاید: سال گذشته محصول سیب زمینی فروش خوبی داشت اما امسال با این قیمت بازار و هزینه‌هایی که کردم جوابگو نیست و اگر محصول ما به فروش نرود بدهی سنگینی را باید متحمل شوم.

دولت دست دلالان را کوتاه کند

رضا ابطحی، یکی از کارشناسان حوزه بازار نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: به دلیل فراوانی محصول سیب زمینی قیمت هر کیلوگرم به ۳ تا ۴‌هزار تومان رسیده، این در حالی است که قیمت سیب‌زمینی در میدان اصلی پایتخت بین ۸ تا ۱۲ هزار تومان و در خرده‌فروشی‌ها ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان است و اگر دولت می‌توانست دست دلالان را از محصولات کشاورزی کوتاه کند، همین محصول سیب‌زمینی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسید و تولیدکننده نیز متضرر نمی‌شد، البته پیاز هم از وضعیتی مشابه رنج می‌برد.

وی ادامه می‌دهد: حمایت از کشاورزان در مقاطعی که بازار سر ناسازگاری با آنها داشته و ضرر و زیان زیادی متوجه آنها می‌سازد، امری بدیهی است، ضرورتی که در مورد محصول سیب زمینی در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است.

این کارشناس حوزه بازار به گفته کارشناسان، سیب زمینی محصول پرمصرف و استراتژیک بوده و با توجه به اشتغال تعداد زیادی از کشاورزان کشور به کاشت و داشت آن، ضرورت مدیریت بازار و در مواقع نیاز حمایت از تولیدکنندگان اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید در این زمینه برنامه سالانه و پیش بینی شده‌ای داشته باشد.

ابطحی تصریح می‌کند: با تداوم ضرر و زیان سیب زمینی کاران اردبیلی، برخی مسئولان و نمایندگان پیگیر موضوع خرید تضمینی محصول تولیدی از کشاورزان شده‌اند اما به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت نتیجه‌بخش باشد و همچنین قیمت خرید تضمینی چنان کم است که کشاورز از خیرش می‌گذرد و می‌گوید شر می‌رسانید.

همه مشکلات را به استاندار اصفهان گزارش کرده‌ایم

عزیزالله عباسی فرماندار شهرستان فریدن نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: تمام مسئولان این دغدغه را دارند که مشکل کشاورزان را حل کنند و در این راستا جلساتی برگزار شده و تمام پیشنهادات و مشکلات را به استاندار انتقال داده‌ایم و پیگیر حل مشکل کشاورزان هستیم.

وی می‌افزاید: ارائه طرح‌های تشویقی برای صادرات، پرداخت تسهیلات کم بهره برای کشاورزان، بخشودگی سودهای بانکی، دیدن بازار و غرفه‌های هدف در کلان شهرها برای عرضه مستقیم محصولات از جمله پیشنهادهای است که برای حل مشکل کشاورزان با استاندار اصفهان مطرح شده است.

فرماندار فریدن در ادامه تاکید می‌کند: برگزاری کلاس آموزشی برای کشاورزان از سوی جهاد کشاورزی یکی از موضوعات مهم است، باید فرهنگ کشاورزی فریدن را تغییر داد و به کشت محصولات که نیاز آبی کم و در آمد بالایی دارند به مانند زعفران، موسیر، سیر و..... روی بیاورند.

درصدد صادرات سیب‌زمینی فریدن هستیم

محمد زمان احمدی، مدیر جهاد کشاورزی فریدن نیز در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: سالانه ۳۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان به کشت سیب زمینی اختصاص دارد که با توجه به برنامه‌های آموزشی ترویجی و معرفی ارقام جدید و افزایش عملکرد واحد سطح با میانگین عملکرد حدود ۳۰ تا ۳۵ تن در هکتار و تولیدی سالانه آن معادل ۱۲۰ هزار تن است.

احمدی با اشاره به اینکه کشت این محصول در شهرستان‌ها و حتی استان‌های همجوار توسط کشاورزان پیشرو و نمونه چیزی در حدود ۱۵ هزار تن است، ادامه می‌دهد: با افزایش تولید این محصول تولیدات برای نگهداری در انبار و سردخانه‌های شهرستان می‌آید که آمار سیب زمینی نگهداری شده در انبارها به ۳۵ هزار تن می‌رسد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فریدن اظهار کرد: نا همخوانی عرضه و تقاضا، عدم وجود مشتری برای صادرات محصول و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با تولید و نیز نبود انبار و سردخانه نگهداری سیب زمینی از جمله مشکلات کشاورزان است که در این راستا مدیریت جهاد کشاورزی جلسات مکرری با مسئولان شهرستانی و استانی برگزار کرده و پیگیر شناسایی تاجران و خریداران جهت خرید سیب زمینی و صادرات به کشورهای مجاور هستیم.

احمدی ادامه می‌دهد: در حال حاضر با همکاری اداره تعاون روستایی در حال پیگیری و بررسی خرید تضمینی سیب زمینی هستیم.

سرگردانی برای فروش محصولات کشاورزی دغدغه هر ساله کشاورزان است، دغدغه‌ای که هیچ دولتی تاکنون نتوانسته پاسخ درستی به آن دهد و هیچ برنامه مشخصی برای خرید تضمینی این محصولات وجود ندارد از سویی نیز باید توجه داشت الگوی کشت نیز سال هاست در این منطقه تغییری نداشته و گویا جهاد کشاورزی هم نسبت به این منابع بی توجه است.