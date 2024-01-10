تعداد قابل توجهی از افراد ناکارآمد از بدنه دولت کنار گذاشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان شامگاه چهارشنبه در نشستی با فعالان حوزه‌های مختلف، جوانان، روحانیون و نخبگان خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان فقط به خوزستان تعلق ندارد بلکه به کشور و همه آحاد ملت اختصاص دارد. سرزمینی که جای جای آن حضور عاشقان الهی و محل خون مطهر عزیزانی است که برای دفاع از انقلاب و ارزش‌های انقلاب جان خود را فدا کردند، امیدوار هستیم همه ما و همه افرادی که بر سر سفره شهدا هستیم قدر آنها را بدانیم و بتوانیم راه آنها را ادامه دهیم تا شرمنده شهدا در محضر پروردگار نباشیم.

بازرس ویژه رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور با شعار مبارزه با فساد و مقابله با ناکارآمدی وارد عرصه انتخابات شد و گفت فساد و ناکارآمدی ۲ رقیب من هستند. باید با مصادیق گلوگاه‌هایی که تولید فساد می‌کنند و بسترهای فساد زا برخورد کنیم و آنها را از بین ببریم.

وی، ناکارآمدی را یکی از اتهامات دشمن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام و عنوان کرد: دشمن بحث ناکارآمدی دین اسلام در اداره جامعه را بیان می‌کند در حالی که واقعیت این نیست و اگر ایراد و اشکالی وجود دارد از مدیریت ناکارآمد افراد و سو مدیریت‌ها است، نه اینکه آموزه‌های دینی و دستورات اسلام نقش داشته باشد.

بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه تدوین اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین اقدامات رئیس جمهور از ابتدای کار بوده است، تصریح کرد: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد از جمله این موارد است. در همین راستا رئیس جمهور از ابتدا، به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی نماینده ویژه برای مبارزه با فساد تعیین کردند که اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران را دارد.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: همه ارکان قوه مجریه و دست‌اندرکاران همواره توصیه و تاکیدشان این است که هم از فساد و تخلف پیشگیری شود، هم اینکه با آن فساد برخورد به موقع، قاطع و متناسب شود، در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفته اما بخش زیادی از کارهای انجام شده توسط دولت و دستگاه‌های نظارتی دولت، به دلایل متعدد رسانه‌ای نشده است.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از افراد که ناکارآمد بودند، ضعیف بودند و یا مشکل داشتند در سطوح مختلف برکنار شدند. شخص رئیس جمهور تاکیدشان این است که ما خودمان باید مدعی مبارزه با فساد و اصلاح امور باشیم.

بازرس ویژه رئیس جمهور گفت: قاعدتاً از اهم موضوعاتی که در سرمایه انسانی باید مورد توجه صیانت از نیروی انسانی است و یکی از اقدامات صیانتی پیشگیری از تخلف افراد با آموزش، تذکر، هشدار و اگر لازم شد با جابجایی و برکناری آنها است، نهایتاً اگر احراز بشود در جهت پیشگیری برای فرد و جامعه‌ای که در آن هستیم برخورد قاطع با شخص صورت گیرد که در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و البته اقدامات زیادی نیز باید انجام شود.

وی با اشاره به انجام شدن اقداماتی در بحث شفافیت عنوان کرد: شرکت‌های دولتی و تعدادی از بانک‌ها باید بر اساس قانون صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال بارگذاری کنند که در گذشته انجام نشده اما خوشحال هستیم که با همکاری وزارتخانه‌ها خصوصاً وزارت اقتصاد کار صورت گرفته و حدود بالای ۹۰ درصد شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی، سود و زیان و پاداش‌ها را در سامانه منتشر کرده‌اند به جز آنهایی که به دلیل تحریم‌ها اطلاعات مالی شأن محرمانه بوده، اما همچنان راه نرفته بسیار است.

بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه در خصوص تعارض منافع نیز اقداماتی صورت گرفته تصریح کرد: در این خصوص دولت لایحه داده و آن را پیگیری کرده که الحمدالله کلیات آن تصویب شده است. برای مدیریت تعارض منافع بحث گزارشگران فساد با پیگیری دولت و مجلس تصویب شد و اخیراً هم شورای نگهبان تأیید و ابلاغ کرد؛ برخی از این موضوعات مرتبط با فساد نیازمند قانون گذاری بوده که بخشی از آن انجام شده یا در مسیر انجام آن هستیم و برای بخش دیگر قانون وجود دارد مثل قانون ارتقای سلامت نظام اداری مقابله با فساد، قانون شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها، قانون انتشار حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی که در حال انجام است و بخش دیگر نیز باید با جدیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که از مأموریت‌های ما است و در سفرهای استانی با بخش‌های مرتبط از جمله بخش نخبگانی مطرح می‌کنیم، شناسایی گلوگاه‌ها و ارائه راهکارهای رفع این گلوگاه‌ها است که انتظار داریم به دولت کمک کنند؛ در سطح استان معضلات متعددی وجود دارد که بخشی از آن موضوع در سطح کشور مطرح است و بخشی دیگر مربوط به استان است به طور مثال حق آلایندگی، آب و مرز موضوعاتی هستند که بخشی از آنها استانی و بخش دیگر کشوری است و معضلاتی هستند که هم مردم را رنج می‌دهند و هم نخبگان را بیشتر آزرده خاطر می‌کنند.

وی اضافه کرد: از جامعه نخبگانی انتظار داریم در حوزه‌هایی که بشود رفع اشکال کرد، بسترها و فرایندها اصلاح شود و در واقع تولید فساد نشود تا اینکه با مصادیق آن برخورد شود، البته بخشی از این گلوگاه‌ها شناسایی شده اقداماتی هم صورت گرفته است؛ در سند تحول دولت کار کارشناسی عمیقی صورت گرفته و تعداد قابل توجهی از این گلوگاه‌ها در آن سند پیش‌بینی شده است، همچنین برای رفع آن راهکاری احصا شده و دستگاه‌ها مکلف به انجام آن هستند.