عملکرد دولت و شورای نگهبان در مشارکت مردم در انتخابات تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در مراسم هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که در موسسه اسرا برگزار شد اظهار کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی بر این امر اعتقاد داشتند که همه انتخابات در کشور باید با حضور و مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.

وی ادامه داد: مرحوم هاشمی رفسنجانی بر این امر اعتقاد داشتند که اگر انتخابات با مشارکت حداکثری و در سلامت کامل برگزار شود، این امر موجب تقویت مشروعیت نظام می‌شود.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی امیرکبیر را الگوی خود قرار داده بود افزود: ایشان کتابی در خصوص امیرکبیر با عنوان «امیرکبیر قهرمان مبارزه با استمار» نوشته است.

وی عنوان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی در عرصه‌های مختلف خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده بود و همواره برای توسعه کشور دغدغه داشت.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی ۱۲ بار در عرصه انتخابات حاضر شد و تنها دو بار شکست خورد.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه آیت الله هاشمی پس از شکست در دو عرصه انتخابات از آن شکست‌ها هم گذشت افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی در بیشتر مسئولیت‌هایی که قرار داشت از طریق رای مردم به آن رسیده بود.

وی ادامه داد: در مسائل مدیریت کشور باید به مردم اعتماد کرد و اصلاحات در عرصه های مختلف در کشور از طریق همراهی و کسب اعتماد و مشارکت مردم امکان پذیر است.

فرزند ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: در مناظره با آقای شریعتمداری این موضوع را مطرح کردم که عملکرد دستگاه های نظارتی و شورای نگهبان در امر مشارکت حداکثری انتخابات مهم است چرا که اگر رقابت در انتخابات از بین برود شرکت مردم در انتخابات کم خواهد شد و از سویی دیگر این موضوع هم مطرح شد که عملکرد دولت قبل در زمینه کاهش مشارکت بی تاثیر نبوده که هر دوی این موارد درست است که البته درصد هر کدام مختلف است.

وی ادامه داد: کارآمدی اگر بد باشد، مشارکت کم خواهد بود و از سویی دیگر اگر رقابت و امنیت و سلامت انتخابات هم نباشد در این صورت کاهش مشارکت را خواهیم داشت.

فرزند ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: در اواخر زندگی هاشمی رفسنجانی بعد از تفاهمنامه برجام و برگزاری چندین انتخابات، در سال ۹۲ ایشان در میدان ماند و مخالفین نظام هم در آن انتخابات به فرموده رهبری شرکت کردند.

وی بیان کرد: بعد از فوت ایشان در سال ۹۶ شاهد حضور خوب مردم در انتخابات شورا و ریاست جمهوری بودیم که در تهران بالاترین رقم مشارکت را داشتیم.

هاشمی رفسنجانی افزود: در سالهای اخیر شاهد کاهش مشارکت در انتخابات بودیم و مشارکت در تهران زیر ۲۵ درصد و در کل کشور ۴۸ درصد بوده که امر نشان می دهد مردم انتظارات بیشتری دارند.

وی گفت: ۵ سال پشت سر هم تورم بالای ۴۰ درصد را داریم و فاصله تورم و افزایش حقوق ۲۰ درصد است که اگر در ۵ سال محاسبه شود یعنی تورم صددرصد است که این امر فاجعه است.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: اگر بخواهیم ناترازی ها را حل کنیم باید مشارکت و اعتماد مردم را داشته باشیم چرا که اگر مردم تحمل نکنند هر گونه تصمیم با مخالفت مواجه می شود.