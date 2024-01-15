به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دومین کاروان «راهیان پیشرفت» در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «جهاد تبیین» و تأکید ریاست محترم جمهور بر امیدآفرینی هر چه بیشتر در جامعه با معرفی دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان، با حضور جمعی از مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه سمپاد تهران به ایستگاه نخستین شتابدهنده زیستفناوری کشور، «پرسیسژن» رسید.
در جریان این برنامه که با استقبال مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه سمپاد تهران همراه بود، از بخشهای مختلف از جمله آزمایشگاهها، خطوط تولید و تیمهای مستقر در این مجموعه بازدید شد.
شتابدهنده پرسیسژن به عنوان نخستین شتابدهنده زیستفناوری پزشکی کشور در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد. زمینه فعالیت این شتابدهنده، زیستفناوری دارویی و پزشکی، تولید محصولات مشتق از پلاسما، تولید سرمهای درمانی، واکسنهای انسانی و دامی، داروهای گیاهی، داروهایی با منشاء طبیعی و طب نوساختی (سلولهای بنیادی) است.
یکی از برنامههای این شتابدهنده، جذب و بهکارگیری نیروهای تحصیلکرده جوان و ایجاد فرصتهای شغلی مبتنی بر شایستگی است. بازدید مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه سمپاد تهران از این مجموعه دانشبنیان، زمینه مناسب برای تعامل هرچه بیشتر هر دو نهاد و همچنین، آشنایی دانشآموزان علاقهمند به حوزه زیستفناوری با زمینههای کاری در این حوزه استراتژیک برای کشور را فراهم خواهد کرد.
گفتنی است، نخستین برنامه بازدیدهای «راهیان پیشرفت» صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور مدیران و سردبیران خبرگزاریها و شماری از مطبوعات کشور، با بازدید از کنسرسیوم دیالیز ایران ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.
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