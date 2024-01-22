دستکم ۴۷ نفر در اثر رانش زمین ناپدید شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طبق گزارش‌ها، حداقل ۴۷ نفر در استان یوننان چین پس از رانش زمین در صبح روز دوشنبه ناپدید شدند.

صدها نفر دیگر مجبور به تخلیه منطقه شدند زیرا این فاجعه درست قبل از ساعت ۶ صبح در روستای لیانگشوی در نزدیکی شهر تانگ فانگ در شهرستان ژنشیونگ رخ داد.

در حالی که هیچ گزارش فوری از کشته یا زخمی شدن وجود ندارد، تلاش‌های امدادی برای یافتن قربانیان مدفون در ۱۸ خانه جداگانه ادامه دارد.

به گفته مرکز ملی هواشناسی چین، یوننان، در جنوب غربی چین، یکی از چندین استان در منطقه جنوبی این کشور است که در حال حاضر موج سرد و دمای نزدیک یا زیر صفر را تجربه می‌کند.

رانش زمین کمی بیش از یک ماه پس از قوی‌ترین زمین لرزه چین در تقریباً یک دهه گذشته رخ داد که در شمال غربی منطقه‌ای دورافتاده بین استان گانسو و چینگهای رخ داد.