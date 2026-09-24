داستوار: ۶ مدرسه جدید در مریوان با مشارکت خیرین ساخته شد

عدنان داستوار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ایجاد محیط‌های بانشاط و سالم برای دانش‌آموزان از اولویت‌های آموزش و پرورش این شهرستان است و در همین راستا اقدامات قابل توجهی در حوزه فضای آموزشی و ورزشی انجام شده است.

وی با اشاره به نقش خیرین در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی مریوان افزود: ساخت ۶ مدرسه جدید با مشارکت خیرین، یکی از اقدامات مهم در حوزه توسعه فضاهای آموزشی شهرستان است که می‌تواند بخشی از نیاز مدارس به فضای استاندارد را برطرف کند.

مدیر آموزش و پرورش مریوان ادامه داد: مشارکت خیرین در ساخت فضاهای آموزشی، علاوه بر کمک به کاهش کمبود فضای مدرسه، زمینه را برای فراهم شدن محیط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم می‌کند و این ظرفیت باید بیش از گذشته تقویت شود.

افزایش سرانه ورزشی مدارس مریوان

داستوار با اشاره به توجه آموزش و پرورش مریوان به سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان گفت: افزایش قابل توجه سرانه فضای ورزشی مدارس از دیگر اقدامات مهم انجام شده در شهرستان است و توسعه این فضاها در ارتقای سلامت دانش‌آموزان نقش مؤثری دارد.

وی افزود: ورزش و تحرک بدنی صرفاً یک فعالیت جانبی در مدرسه نیست، بلکه بخشی از فرایند تربیتی و زمینه‌ساز افزایش نشاط، سلامت و پویایی دانش‌آموزان است.

«نشاط و سلامت» محور فعالیت‌های آموزش و پرورش

مدیر آموزش و پرورش مریوان با بیان اینکه امسال در این شهرستان «سال نشاط و سلامت» نامگذاری شده است، اظهار کرد: رویکرد آموزش و پرورش در سال جاری بر ایجاد محیط‌هایی پویا، بانشاط و متنوع برای دانش‌آموزان متمرکز شده است.

داستوار ادامه داد: هدف آموزش و پرورش تنها انتقال مفاهیم درسی نیست، بلکه باید دانش‌آموزان برای حضور مؤثر در جامعه و مواجهه با مسائل آینده نیز آماده شوند و در این مسیر، تقویت مهارت‌های اجتماعی و زیستی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی عنوان کرد: تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری، توجه به ورزش و سلامت و ایجاد فضای بانشاط در مدارس از جمله محورهایی است که در برنامه‌های آموزش و پرورش مریوان دنبال می‌شود.

استفاده از ظرفیت‌های شهرستان برای ارتقای کیفیت آموزش

مدیر آموزش و پرورش مریوان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای ارتقای کیفیت آموزشی گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان و تقویت همکاری‌های میان‌بخشی می‌تواند به بهبود شرایط آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان کمک کند.

داستوار خاطرنشان کرد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، تأمین نیروی انسانی و بهسازی مدارس نیز دنبال می‌شود تا مجموعه اقدامات انجام شده در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش و افزایش سلامت و نشاط دانش‌آموزان منجر شود.