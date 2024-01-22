  1. استانها
  2. کرمان
۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

سند جعلی دست جاعل فرا استانی در سیرجان را رو کرد

سند جعلی دست جاعل فرا استانی در سیرجان را رو کرد

کرمان- فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری یک جاعل و شناسایی مکان تهیه اسناد جعلی فرا استانی در پی سند جعلی ارائه شده توسط یک خانم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جواد خواجه پور گفت: مأموران کلانتری ۱۱ در پی دریافت خبری مبنی بر ارائه سند جعلی یک قطعه زمین به یکی از ادارات، به محل اعزام و خانمی که این سند جعلی را برای انجام روند یک معامله ارائه داده بود، به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات پلیس آگاهی نفر دیگری که این سند جعلی را تهیه و به این خانم سپرده بود؛ دستگیر و مشخص شد این فرد در یک محل جعل اسناد واقع در یکی از شهرستان‌های غربی کشور فعالیت می‌کند که اقدامات پلیسی برای شناسایی و انهدام این دفتر جعل سند در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی سیرجان در خصوص اینگونه موارد به شهروندان هشدار داد و گفت: لازم است برای اطمینان از اصالت اسناد و مدارک مورد معامله از مرجع صدور آنها و همچنین از اداره ثبت اسناد و دیگر ادارات مربوطه استعلام گرفته شود تا در دام کلاهبرداری‌های حوزه جعل اسناد و مدارک گرفتار نشویم.

کد مطلب 6001431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها