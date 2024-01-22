سند جعلی دست جاعل فرا استانی در سیرجان را رو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جواد خواجه پور گفت: مأموران کلانتری ۱۱ در پی دریافت خبری مبنی بر ارائه سند جعلی یک قطعه زمین به یکی از ادارات، به محل اعزام و خانمی که این سند جعلی را برای انجام روند یک معامله ارائه داده بود، به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات پلیس آگاهی نفر دیگری که این سند جعلی را تهیه و به این خانم سپرده بود؛ دستگیر و مشخص شد این فرد در یک محل جعل اسناد واقع در یکی از شهرستان‌های غربی کشور فعالیت می‌کند که اقدامات پلیسی برای شناسایی و انهدام این دفتر جعل سند در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی سیرجان در خصوص اینگونه موارد به شهروندان هشدار داد و گفت: لازم است برای اطمینان از اصالت اسناد و مدارک مورد معامله از مرجع صدور آنها و همچنین از اداره ثبت اسناد و دیگر ادارات مربوطه استعلام گرفته شود تا در دام کلاهبرداری‌های حوزه جعل اسناد و مدارک گرفتار نشویم.