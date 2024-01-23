به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه شنبه تاکید کرد: جنگنده‌های متجاوز آمریکا و انگلیس ۱۸ حمله هوایی علیه صنعا پایتخت یمن و دیگر استان‌های این کشور انجام دادند.

وی در ادامه افزود: قطعاً این تجاوزات بدون پاسخ نخواهد ماند.

سریع تصریح کرد: ۱۲ حمله از سوی آمریکا و انگلیس علیه استان صنعا، سه حمله علیه استان الحدیده، ۲ حمله علیه استان تعز و یک حمله علیه استان البیضا صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: هیچکدام از این حمله‌ها مانع از حمایت ملت یمن از مردم مظلوم فلسطین نخواهد شد.

«محمدعلی الحوثی»، عضو شورای عالی سیاسی یمن پس از بمباران جدید یمن اعلام کرد که حمله‌های آمریکایی-انگلیسی تلاش جدیدی برای دلسرد کردن یمن از حمایت از غزه است.

الحوثی تاکید کرد که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها باید درک کنند ما در زمان واکنش قرار داریم و مردم ما تسلیم شدن بلد نیستند.

وی اضافه کرد که هدف ائتلاف آمریکایی-انگلیسی از تجاوز، توقف عملیات دریایی یمن است که این هدف محقق نخواهد شد.

همزمان «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در حساب کاربری مجازی خود به بمباران یمن واکنش نشان داد و به زبان انگلیسی نوشت: «صرف نظر از اندازه و حجم بمباران یمن، عملیات نظامی ما علیه اسرائیل ادامه خواهد داشت».

البخیتی افزود که عملیات نظامی یمن علیه اسرائیل تا پایان جنایات نسل کشی در غزه ادامه خواهد داشت. بامداد امروز جنگنده‌های آمریکا و انگلیس چندین منطقه را در صنعا و اطراف آن هدف قرار دادند.

یک مقام آمریکایی هم در گفت‌وگو با الجزیره گفت: «نیروهای آمریکایی، انگلیسی و سایر متحدان حمله‌هایی را در یمن انجام دادند».