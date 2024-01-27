۷۶ پایانه ضبط پسته با استاندارد بالا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با بیان اینکه به دنبال توسعه صادرات پسته با بالاترین کیفیت در بازارهای جهانی هستیم، گفت: ایران دارای رتبه نخست صادرات پسته باکیفیت در جهان است و برای پایداری این رتبه باید سطح بهداشت و کیفیت را با همکاری نهادهای ذی‌ربط همچون سازمان حفظ نباتات، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد ملی ایران بالاتر ببریم.

وی تعداد واحدها و پایانه‌های ضبط پسته مکانیزه و نیمه‌مکانیزه در کشور را حدود ۱۰۰۰ مورد عنوان و تصریح کرد: از این تعداد ۷۶ پایانه که دارای ضوابط و استانداردهای بالایی هستند را به سازمان غذا و دارو معرفی کرده‌ایم تا کنترل‌های لازم بهداشتی در مورد آنها انجام شود.

ذوالفقاری ادامه داد: کل ظرفیت این واحدها و پایانه ضبط پسته نزدیک به ۸۶۰ هزار تن است در حالی که تولید کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن پسته خشک در سال است.

وی میزان صادرات پسته خشک با اتحادیه اروپا را یک دهم ظرفیت فرآوری کشور عنوان کرد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی بر استاندارد بودن شرایط هر یک از واحدها و پایانه‌های ضبط پسته که عملیات پوست‌کنی و خشک کردن روی پسته سبز را انجام می‌دهند، تاکید و اظهار امیدواری کرد؛ روزی برسد که تمام ۱۰۰۰ واحد و پایانه ضبط پسته موجود در کشور دارای شرایط بالای استاندارد شوند.

ذوالفقاری در همین حال نحوه تولید باغات، شرایط آب و هوایی، حمل و نقل، نگهداری بعد از عملیات خشک کردن و فرآوری پسته، بسته‌بندی، شرایط نگهداری پس از خروج از کشور از جمله در انبارها، کانتینرها و کشتی‌های حمل مواد غذایی را از عوامل مؤثر در کیفیت بالای این محصول برشمرد.