با «اصولگرایان معتدل» همفکری داریم 

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر نوبخت» دبیرکل حزب اعتدال و توسعه امروز در نشست خبری پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم اظهار کرد: ۱۱ اسفند رخداد انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در شرایطی برگزار می‌شود که وضع موجود، مطلوب نیست و نارضایتی‌هایی وجود دارد که گاه در خیابان سرریز می‌شود.

وی افزود: برای کاستن این نارضایتی‌ها، دو روش مدنی و نافرمانی مدنی وجود دارد و حزب اعتدال و توسعه نه روش انفعالی و نه روش اعتراضی را در این مرحله برای کاستن نارضایتی‌ها را مناسب نمی بیند.

نوبخت تاکید کرد: ما به روش مدنی اعتقاد داریم. انتخابات فرصتی است که از ابزار هرچند تضعیف شده مجلس برای کمک به مردم استفاده کنیم. تا جایی که برای ما امکان دارد از طریق مجلس برای تأمین خواسته‌های ملت استفاده می‌کنیم.

از منظر قدرت ملی، مجلس از رییس‌جمهور بالاتر است

نوبخت گفت: رئیس‌جمهور نمی‌تواند مجلس را منحل کند اما مجلس می‌تواند رئیس جمهور و وزرای دولت را عزل کند. بنابراین از منظر قدرت ملی مجلس از رئیس جمهور بالاتر است.

وی در ادامه اظهار کرد: به همین جهت به آسانی نمی‌شود از چنین قدرت ملی برای کاستن نارضایتی‌ها استفاده نکرد. به همین جهت ما موضوع صندوق و مساله انتخابات را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

نوبخت افزود: از شورای نگهبان انتظار است که در مرحله نهایی با بازگشت این عزیزان به عرصه انتخابات برای زمینه سازی شرایط رقابت با سلامت و امنیتی که همراه خواهد داشت، مجلسی را تشکیل دهیم که در آنجا همه سلایق مردم در چارچوب قانون اساسی نماینده داشته باشند.

وی ادامه داد: اما بخش دیگر انتظارمان از مجلس که باعث تضعیف سطح جایگاه خود شد موضوع عدم نظارت است، مجلس نه تنها در قانون اساسی بلکه از ابزار نظارتی می‌تواند بهره‌مند شود. انتظار ما از مجلس این بود در استیفای ملی از قوه نظارتی خود استفاده می‌کرد.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به برخی مشکلات در جامعه گفت: در حال حاضر دو سال و نیم از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، از مجلس انتظار می‌رفت که ۲ میلیون شغلی که باید ایجاد می‌شد را پیگیری کند. آیا دو و نیم میلیون مسکن وعده داده شده ساخته شد؟ از طرفی وعده داده شده بود تورم نیم شود که حتماً منظورشان نصف شدن بود اما آیا تورم نصف شده است و یک رقمی شده؟

وی ادامه داد: امروز مجلس با خبر است که مرکز آمار ایران گزارش رسمی تورم دی ماه را داد آیا تورم ۴۳/۶ را برای دی ماه اعلام کردند؟ آیا در این گزارش رسمی از تورم ۴۸ درصدی مواد خوراکی با خبر هستند؟

نوبخت افزود: شما ملت ایران را می‌شناسید و آنچه که از منافع ملی تشخیص دهند، آن را عمل خواهند کرد. از طرفی اگر نمایندگان تأیید صلاحیت شده بیشتری در انتخابات داشتیم، شاید اکثریت مجلس را هم می‌توانستیم در اختیار داشته باشیم؛ آن وقت آن فرصتی خواهد بود تا برای مطالبات مردم تلاش بهتری داشته باشیم و به مردم بهتر پاسخگو باشیم؛ اگر این امر میسر نشد و صاحب اقلیت در مجلس شدیم، به همان میزان مطالبه‌گر فعال در مجلس خواهیم بود.

نسبت به رد صلاحیت روحانی، متعجب هستیم

وی با اشاره به حضور خود در ادوار مجلس از حوزه انتخابیه رشت، اضافه کرد: من ۴ دوره نماینده مردم رشت بودم و از عواطف و آرای گسترده و کم نظیر آنان برخوردار بودم و برای پنجمین دوره هم خودم خداحافظی کردم؛ لذا من با مردم گیلان و رشت همیشه رابطه عاطفی داشتم و طبیعی بود مورد مطالبه مردم قرار بگیرم که چرا از رشت شرکت نکردم؛ اما چون مسوولیت‌های دیگری برای تنظیم لیست تهران و سایر استان‌ها دارم، باید به این مسؤولیت هم عمل کنم؛ در حال حاضر امکان تغییر حوزه انتخابیه وجود ندارد، من فرزند کوچک مردم بزرگ و با عاطفه هستم.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به رد صلاحیت حسن روحانی در خبرگان رهبری، گفت: تاکنون اعتراضی از آقای روحانی صورت نگرفته و اعتراض او در همان بیانیه اعلامی او، بود. ما نسبت به رد صلاحیت آقای روحانی، متعجب و متاسفیم.

نوبخت گفت: من دو دوره رئیس سازمان برنامه بودم و چهار دوره در مجلس حضور داشتم و حال و هوای مجلس را می‌دانم. از سویی اگر تعدادی افراد منطقی، معقول و مسلط به اعداد و ارقام در مجالس باشند، می‌توانند اثرگذار باشند؛ باید برای حل مشکل بازنشستگان و نیز رتبه‌بندی معلمان، فراکسیونی در مجلس شکل بگیرد.

باید اعتراض خود را از طریق «صندوق رأی» پیگیری کنیم

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سوال مهر، مبنی بر اینکه نظر شما درباره تحریم انتخابات از سوی بخشی از جریان اصلاحات چیست گفت: جمعی از جریان اصلاحات با ما همراه هستند و جلساتی با هم برگزار کرده‌ایم و با یکدیگر همفکری داریم. اما دوستان اصلاح‌طلب تنوع افکار دارند و خودشان باید پاسخگوی خودشان باشند.

وی ادامه داد: البته اینکه برخی گفتند به انتخابات نمی‌آییم و در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، به دنبال اعتراض‌های خیابانی نیستند زیرا نافرمانی مدنی دو مدل است، یکی انفعال و دیگری اعتراض؛ انفعال همین است که عده‌ای می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنیم اما اگر در انتخابات شرکت نکنند، در روز هفتم خرداد ۱۴۰۳ مجلسی شکل می‌گیرد که آن‌هایی که نیامدند، نماینده‌ای از سلایق خود در مجلس نخواهند داشت.

نوبخت گفت: انفعال یک مساله است که البته از نظر ما، درست نیست و باید فعالانه در انتخاب شرکت‌کنیم و اگر اعتراضی هم داریم، آن را از طریق صندوق رأی پیگیری کنیم؛ اعتراض با روش‌های خشن قطعاً پاسخ نمی‌دهد و خشونت، راه توسعه کشور نیست.

با «اصولگرایان معتدل» همفکری داریم

سخنگوی دولت سابق در پاسخ به سوال دیگر مهر، مبنی بر احتمال ائتلاف حزب اعتدال و توسعه با جریان حامی علی لاریجانی اظهار کرد: با اصولگرایان معتدل گفت‌وگو و همفکری خواهیم داشت اما نتایج نهایی را در روز ۱۹ بهمن اعلام خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به احتمال سرلیستی‌اش در لیست تهران برای انتخابات مجلس، اظهار کرد: در این زمینه، نه تنها برای تهران بلکه برای سایر حوزه‌های انتخابیه هم جمع‌بندی ما معطوف به تاریخ ۱۹ بهمن و اعلام نظر نهایی شورای نگهبان است.

هنوز به سرلیستی فکر نکرده‌ام

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: فعلاً چند نفر کاندیدا برای تهران و سایر شهرها داریم، لذا هنوز به سرلیستی فکر نکرده‌ایم؛ هر فردی که مناسب‌تر باشد، سرلیست قرار می‌گیرد. نوبخت ادامه داد: هر یک از دوستان که فکر می‌کند می‌تواند در مجلس مدیریت سایر نمایندگان همسو را داشته باشد که البته این امر به عوامل مختلف بستگی دارد، سرلیست خواهد شد.

وی با اشاره آثار و تبعات رد صلاحیت روحانی بر لیست خبرگان گفت: حضور آقای روحانی در مجلس خبرگان، انگیزه ما را دو چندان کرده بود اما بعد از رد صلاحیت وی، هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم که آیا برای خبرگان لیست بدهیم یا خیر؛، ضمن آنکه ممکن است علما هم نیاز به حمایت حزبی نداشته باشند اما به طور کلی زمینه لیست‌دادن برای خبرگان، هنوز فراهم نشده است.

مشارکت در انتخابات مؤلفه‌ای برای قدرت ملی است

نوبخت در ادامه تاکید کرد: ما بر مبنای نگاهی که داریم، مشارکت در انتخابات را به مثابه یک مؤلفه برای قدرت ملی به حساب می‌آوریم و بر این اساس، سیاست ما مشارکت در انتخابات است. از طرفی آمارها حاکی از آن است که میزان مشارکت در کل کشور ۳۰ در صد و در تهران ۱۵ درصد است و آرا عمدتاً از طرف کسانی است که همواره رأی داده‌اند و نه آرا خاموش؛ لذا برای ما که منافع ملی را مد نظر داریم، مشارکت یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی است و ما به مشارکت بالا هم برای حضور پر قدرت در عرصه بین‌الملل و مذاکراتی که به هر حال پیش می‌آید، نیاز داریم.

وی افزود: در عرصه داخلی نهادهای برآمده از انتخابات پُر شور، عملکرد بهتری نسبت به نهادهایی خواهند داشت که برآمده از انتخابات حداقلی هستند.

نوبخت در ادامه با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه اگر کاندیدا داشته باشیم لیست می‌دهیم و اینکه آیا تحت هر شرایطی با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ائتلاف می‌کنند و لیست می‌دهند، گفت: طبیعی است اولویت اول ما کاندیدای خودمان در هر حوزه انتخابیه است؛ اولویت دوم ما افرادی هستند که از ما نیستند اما به ما نزدیک‌اند.

اینکه گفته شود جریان اصلاحات کلاً لیست نمی‌دهد، نادرست است

وی افزود: اگر هیچ‌کدام از اولویت‌های ما نباشد، طبیعی است که نمی‌توانیم لیست دهیم. اما اینکه گفته شود جریان اصلاحات کلاً لیست نمی‌دهد، حرف نادرستی است.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: مجلس، جایگاه رفیعی دارد اما باید کارآمد شود و لازمه این موضوع برخورداربودن از همه سلایق سیاسی منبطق بر قانون است. تصمیمات کنونی مجلس جامع نیستند. نوبخت با اشاره به کارکردهای مجلس گفت: نظارت مجلس بر جامعه به ویژه بر دولت، در کنار امور تقنینی سبب رفع کاستی‌ها می‌شود.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه درباره دوگانگی موضع اصلاح‌طلبان نسبت به مشارکت در انتخابات تصریح کرد: جز جمع محدودی از اصلاح‌طلبان، بقیه انتخابات تحریم نکرده‌اند اما با احتیاط ورود کرده‌اند.

نوبخت گفت: می‌دانیم به دلایلی جایگاه مجلس تضعیف شده است. به خاطر عدم استفاده از همه سلایق کشور در مجلس است که در این دوره هم صلاحیت برخی سلایق سیاسی تأیید نشد و ما معترض هستیم و انتظار داریم شورای نگهبان صلاحیت این افراد را تأیید کند تا شرایط رقابت و مشارکت در انتخابات فراهم شود.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سوال دیگر مهر، در خصوص چرایی عدم مدیریت مناسب دولت دوم روحانی برای مقابله با ناترازی بانک‌ها، گفت: تصریح کرد: هرچه به ما گفته شد ما سکوت کردیم اما متاسفیم که هم اکنون این وضعیت در نقدینگی وجود دارد. هرچند ریشه آن در چیزهایی دیگر است.

وی ادامه داد: دوست داریم برای مشکلات موجود با دولت همدردی بکنیم، اما منصفانه هم باید سخن بگوییم. این‌ها مشکلات و واقعیت‌های اقتصاد ما هستند و و فرافکنی انداختن تقصیرات کردن دولت دیگر، همان بلا به سر خودمان خواهد آمد.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با اشاره به آنکه ناترازی بانک‌ها اکنون هم وجود دارد، اذعان داشت: به دلیل مطالبات بانک مرکزی از دولت و نیز مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها و دیگر مطالبات مجبور شدیم ضریب فزاینده را محدود کنیم. اما در حال حاضر هم به صورت سرجمع رشد پایه پولی بالای ۴۵ درصد است اما اگر دولت محترم در خصوص کنترل نقدینگی گام‌های مؤثری بردارد قطعاً از آن تشکر خواهیم کرد، زیرا دوستان دولت فعلی در همان قطار نشستند که ماه هم در همان قطار نشسته‌ایم.

