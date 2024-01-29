به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: درخواست رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق کرانه باختری و نوار غزه به اراضی اشغالی و شهرک سازی در این منطقه‌ها بیانگر قصد و نیت تل آویو در راستای ارتکاب جنایت کوچ اجباری و پاکسازی نژادی ملت فلسطین است.

در ادامه این بیانیه آمده است: از جامعه بین الملل و سازمان ملل می‌خواهیم موضع محکمی در قبال چنین تصمیماتی به ویژه نیت پاکسازی نژادی علیه ملت فلسطین اتخاذ کنند.

در این بیانیه تصریح شده است: ما شاهد برگزاری نشست ائتلاف فاشیستی حاکم بر رژیم صهیونیستی بودیم که در این نشست با مشارکت ده‌ها وزیر و نماینده صهیونیست پرده از قصد و نیت تل آویو برای پاکسازی نژادی ملت فلسطین برداشته شد.

در بیانیه حماس آمده است: رژیم صهیونیستی در این نشست نشان داد که چه میزان قوانین و قطعنامه‌های بین المللی را بی اهمیت می‌داند و نسبت به جلسات دیوان لاهه بی توجه است.

جنبش حماس در پایان از جامعه بین الملل خواست اقدامات لازم برای جلوگیری از نسل کشی ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را اتخاذ کرده و برای حمایت از ملت فلسطین وارد عمل شود.