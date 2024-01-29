اجحافی بین ورزشکاران نیست/ از فوتبال به معنای واقعی متنفر هستم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سهرابیان امروز دوشنبه در نشست خبری در مورد سهمیه المپیک آبهای آرام گفت: ما می توانیم سهمیه بگیریم و امیدواریم حداقل سه سهمیه دریافت کنیم. کشورهایی که در پیست های خوب و شرایط بهتر تمرین می کنند اما امیدوارم بچه ها بتوانند سهمیه بگیرند. بچه ها هر کدام با مربی اختصاصی خود و در شهرهای خودشان تمرین می کنند.

وی افزود: در مورد مربی خارجی در حال رایزنی هستیم. در حال صحبت با مربیان کشور روسیه هستیم. امیدوارم به زودی به نتیجه برسیم. تعجیل در این کار ندارم چون می خواهیم نتیجه خوبی بگیریم. روسیه در جهان و المپیک حرفی برای گفتن داشته است. با کشورهای دیگر نتوانستیم به نتیجه برسیم چون مربیان خوب با شاگردان خود تمرین می کنند.

وی در مورد تعداد سهمیه هایی که ایران شانس کسب آن را خواهد داشت هم، ادامه داد: دو قایق در روئینگ داریم و امیدوارم بتوانیم سهمیه هر دو قایق را بگیریم. در آبهای آرام فقط قایق اول به المپیک اعزام می شود. برای اعزام هم رکورد ورودی گذاشته ایم و به این ترتیب نفراتی که به مسابقات انتخابی می روند باید شرایط خوبی داشته باشند. در مجموع کار در روئینگ برای کسب سهمیه المپیک راحت تر است.

رییس فدراسیون قایقرانی پیرامون کسب سهمیه در بخش پاراکانو هم بیان کرد: برای سهمیه پاراکانو هم به همین شکل است و حداقل کسب یک سهمیه و حتی نیم نگاهی به کسب مدال هم داریم و امیدوارم در این مسیر مشکلی پیش نیاید. در خصوص حضور محسن میلاد و مربیگری اش قرار شد وی تغییر کند و احمدرضا طالبیان در راس این تیم قرار بگیرد. طالبیان قبلاً هم مربی پاراکانو بوده و وی ورزشکار خوبی بوده و مدال طلای بازیهای آسیایی هم را در کارنامه خود دارد. حضور وی به عنوان مربی قطعی شده است و کار خود را به زودی شروع خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد خداحافظی ناگهانی نازنین ملایی و حواشی بوجود آمده در این خصوص هم اشاره داشت و گفت: در یک خانه هم فرزند از صحبت های پدر ناراحت خواهد شد. اشک و لبخندهای زیادی را دیده ایم. موفقیت های زیادی ملایی داشته و فرزام هم مربی بسیار خوبی است اما اختلاف نظرهایی بین آنها پیش می آید. ملایی با توجه به تجربه زیادی که کسب کرده و پرچم ایران را در میدین مختلف به اهتزاز درآورده است. ایشان به این نتیجه رسیده که برای اهداف خود به مربی دیگری نیاز دارد. خوشحالم که آزادانه نظر خود را بیان کرده و اصلاً درگیری و مسائل دیگری هم مطرح نشده است.

رییس فدراسیون قایقرانی خاطرنشان کرد: وی تمرینات خود را با توجه به درخواست اش و اعلام ما به کمپ جهانی اعزام شد و به عنوان بورسیه در کمپ جهانی تمرین کرد. این اختیار را به ورزشکاران داده ایم که ورزشکار بتواند برای تمرین و برنامه های خود تصمیم گیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا با این توصیف ما انتخابی جدید نخواهیم داشت؟»، گفت: ۲۶ فروردین زمان جدید مسابقات کسب سهمیه در آسیا است و زمان بندی محدودی تا این رقابت ها داریم و این زمان به ما فرصت این را نمی دهد که بتوانیم خارج از این زمان تصمیم گیری کنیم. ملایی با توجه به عدم حضورش در مسابقات دو مرحله ای انتخابی به مسابقات ژاپن و انتخابی المپیک اعزام نمی شود. اما در رقابت های نهایی انتخابی برای انتخاب نفر نهایی شرکت می کند و تا تیرماه نفرات اعزامی را معرفی می کنیم. هر کسی هم که بتواند نفر نهایی ما باشد می تواند در این انتخابی باشد. نظر ما و هیات رئیسه و تصمیم گیرنده ها این است که برترین نفر ما لباس ایران را در المپیک بپوشد.

وی در همین خصوص اظهار داشت: ما در انتخابی المپیک غیر ملایی سپهر ساعتچی را به دلیل مشکلات خانوادگی نداشتیم و برای وی هم این امکان هست که در مواد انتخابی نهایی ما شرکت کند.

سهرابیان در مورد عدم حضور ملایی در انتخابی المپیک هم این طور بیان کرد: ایشان برنامه ریزی تمرینات در کشور یونان را دارند و امیدوارم به حد نصاب خودشان برسند و فاطمه مجلل هم بتواند کسب سهمیه کند و در نهایت مانند دفعه قبل کسانی که بتوانند در رقابت های انتخابی شرکت کنند حاضر می شوند و مناسب ترین فرد انتخاب و به المپیک فرانسه اعزام می شوند.

رییس فدراسیون قایقرانی تاکید کرد: در خصوص خداحافظی و تصمیم ملایی باید گفت که وی در لحظه تصمیم گرفته که در مسابقات نباشد.

وی درپاسخ به این پرسش که «با این شرایط آیا در حق ورزشکاری که سهمیه المپیک را برای ایران می گیرد اما در نهایت در انتخابی های نهایی داخلی نفری بیاید و بتواند او را گرفته و راهی المپیک شود اجحاف نخواهد شد؟» هم گفت: طبق قوانین سهمیه المپیک در قایقرانی به قایق تعلق می گیرد نه فرد. این انتقاد در کل به این نحوه انتخاب وارد است. مطمئناً در زمان بندی مورد نظر اولویت من ریکاوری آن ورزشکاری است که سهمیه را گرفته است. این حق را می دهم برای کسانی که بتوانند نماینده شایسته ای برای ما باشند. در قبل هم سهمیه به قایق علی میرزایی رسید و وی با فاصله عازم المپیک شد. این قانون در تمام دنیا است و اجحافی در حق هیچکس صورت نگرفته است.

سهرابیان در پاسخ به این سوال که «در بسیاری از موارد ورزشکار به نقطه خوبی رسیده و سالها زحمت می کشد اما به یکباره به دلیل مشکلات از ایران رفته و یا خداحافظی می کند آیا برای این مسئله راه حلی دارید یا خیر؟»، هم گفت: خوشبختانه ورزشکاران قایقرانی پناهنده نمی شوند. ورزشکار به حدی می رسد که می خواهد در سیستم زندگی اش تغییر دهد و نیازمند منابع مالی هست برای زندگی. یکی از این تصمیمات ما بحث راه اندازی لیگ بود که با توجه به منابع مالی و دخیل کردن باشگاه ها باعث شده تا مبالغی برای ورزشکاران تامین شود و منابعی برای آنها تامین شده است.

وی ادامه داد: البته ورزشکاران خود را با ورزشکاران دیگر رشته ها تطبیق می دهند. خوشبختانه از سیستم فدراسیون خارج شده و این مساله را کنترل کرده ایم اما ورزشکار مختار است که هر تصمیمی برای زندگی بگیرد. وقتی ورزشکاری می خواهد خانه ای در الهیه یا خودروی مورد نظرش را مانند ورزشکار فوتبالیست داشته باشد اما من نمی توانم مهیا کنم و در نهایت فکر می کند در آن طرف آب می تواند. اما آنجا هم نمی تواند. دولتمردان وقتی منابعی برای ورزشکاران هزینه می کنند نه به عنوان ورزشکار سالاری بلکه حداقل هایی که برای ورزشکار باید تامین شود و ورزشکاری که پرچم ایران را در خارج از کشور به اهتزاز در می آورد باید تامین شود.

وی در خصوص اختراع جدید قایق ثابت در این رشته برای تمرینات حرفه ای ورزشکاران هم بیان کرد: در کنار مسایل ورزشی فدراسیون قایقرانی طرح های پژوهشی و اختراعات بیان کرده و جوایزی هم در نظر گرفته است. این مساله در فدراسیون ما صورت گرفته است این کار علمی ثبت اختراع شده است. این اختراع در نوع خود در دنیا بی سابقه بوده است.

رییس فدراسیون قایقرانی در مورد حمایت از بخش پاراکانو در این فدراسیون هم تصریح کرد: من هیچ انتظار مالی از کمیته پارالمپیک ندارم این افراد جزء خانواده قایقرانی هستند. در زمانیکه این افراد مدال می گیرند هیچ وقت فرقی برای ما با افراد عادی ندارند. ما حتی کنار معلولین افراد اوتیسم را هم در خانواده قایقرانی قرار داده ایم. تا زمانیکه ما هستیم هیچ فرقی برای ما ندارند و تفکیک نمی شوند و حتی کلمه معلول هم به آنها گفته نمی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا شما هم مانند دیگر فدراسیون ها نسبت به مساله پاداش ورزشکاران و تفاوت آن انتقاد دارید؟» هم گفت: فوتبالیست ها به واسطه باخت این امتیاز را گرفتند. جامعه ما فوتبال پسند است و حتی رسانه ای ها هم بحث قرمز و آبی را می آورند. من عاشق انزلی هستم و فقط نگاه می کنم که ملوان در جدول چه وضعیتی دارد اما در حقیقت به معنای واقعی از فوتبال متنفر هستم. متاسفانه فوتبال در ورزش ما تافته جدا بافته شده است. تکواندو کاران دست و پا شکسته در المپیک مدال می گیرند. کاراته کای ما بیهوش می شود اما مدال می گیرد اما فوتبال ما می بازد و امتیاز می گیرد. طرف نان شب ندارد اما برای تیم فوتبال هزینه می کند من مانند آقای دبیر چنین نامه ای نمی نویسم. هر وقت ورزشکار من در المپیک مدال بگیرد من هم مانند دبیر برای ورزشکارم نامه خواهم نوشت و د خواست امتیاز می کنم.

سهرابیان ادامه داد: وقتی خانم جاور ما بچه اش روی اسکله هست تا تمرین مادرش تمام شود. ورزشکار ما ازدواج اش را به تاخیر می اندازد یا همسر ورزشکار دیگری ساعت ها منتظر پایان تمرین همسرش می ماند، وقتی می بیینند که ورزشکار فوتبالیست ماشین اش را به رخ می کشد، ماشینی را که با پول بیت المال خریده، باعث می شود تا ورزشکاران از فوتبال متنفر شوند. در حقیقت این تنفر را خود فوتبالیست ها می آورند و مسوولین هم این تبعیض را رقم می زنند.

رییس فدراسیون قایقرانی با تاکید بر اینکه « ملایی از ایران نمی رود»، خاطرنشان کرد: وی تمرینات خود را با توجه به درخواست اش و اعلام ما به کمپ جهانی اعزام شد و به عنوان بورسیه در کمپ جهانی تمرین کرد. این اختیار را به ورزشکاران داده ایم که ورزشکار بتواند برای تمرین و برنامه های خود تصمیم گیری کند.