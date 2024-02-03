دو بازیکن خارجی راهی استقلال خوزستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان که نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر را با قرارگیری در رده شانزدهم جدول به پایان رساند به دنبال تقویت خود در ادامه مسابقات است و پس از جذب مارکو برزیلی به عنوان جانشین امیرحسین پیروانی در کادر فنی این تیم، مدیران این باشگاه با دو بازیکن خارجی در پست‌های دفاع و هافبک به توافق رسیدند و تا پایان فصل با این دو بازیکن قرارداد همکاری امضا کردند.

«عثمان» نام مدافع سنگالی و «ساویو» نام هافبک برزیلی است که تا پایان فصل با استقلال خوزستان قرارداد همکاری امضا کردند و در تمرینات این تیم حضور یافته‌اند. استقلال در اولین بازی خود در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر مهمان شمس آذر قزوین است و اعضای این تیم امیدوارند تا با نتیجه‌گیری در ادامه مسابقات از منطقه سقوط به دسته پایین‌تر جلوگیری کنند.