به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) از حمله موشکی به اراضی اشغالی خبر داد.
گردانهای قسام تاکید کرد که در پاسخ به جنایتهای صهیونیستها علیه غیرنظامیان فلسطینی تلآویو را موشکباران کرده است.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که این حمله از جنوب نوار غزه به سوی اراضی اشغالی انجام شده است.
آژیر هشدار در بسیاری از منطقههای مهم در مرکز اراضی اشغالی به صدا درآمده است. همچنین صدای انفجارهای شدیدی در تلآویو به گوش میرسد.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نزدیک به ۱۵ موشک از غزه به سوی تلآویو شلیک شده است.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که دستکم ۱۲ موشک توسط سامانههای پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی رهگیری شده است.
حمله موشکی مقاومت فلسطین به تلآویو در حالی به انجام میرسد که در صد و پانزدهمین روز از حملههای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به سر میبریم و این موضوع نشانگر آن است که رژیم صهیونیستی با اقدامات خود نتوانسته مانع از حملههای موشکی مقاومت به اراضی اشغالی شود.
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