به گزارش خبرنگار مهر، لقمان ایازی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از برگزاری آزمون مکاتبهای دهیاران سقز و بانه اظهار کرد: این آزمون در راستای سنجش دهیاران و توانمندسازی آنان توسط جهاد دانشگاهی برگزار شده است.
وی افزود: وظایف دهیاریها، قوانین مالی و معاملاتی دهیاریها، مدیریت بحران، توسعه روستایی و پسماند روستایی از سرفصلهای این آزمون است.
ایازی به نقش دهیاریها اشاره کرد و بیان داشت: دهیاران در واقع به عنوان مدیران روستا محسوب میشوند و تحت نظارت مردمی شوراهای اسلامی روستا و کنترل و سیاستگذاری دولت در روستاها ایفای نقش مدیریتی میکنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز خاطر نشان کرد: عملکرد شایسته این نهاد، در جهت توسعه پایدار روستایی بسیار تأثیرگذار است.
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