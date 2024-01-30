به گزارش خبرنگار مهر، لقمان ایازی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از برگزاری آزمون مکاتبه‌ای دهیاران سقز و بانه اظهار کرد: این آزمون در راستای سنجش دهیاران و توانمندسازی آنان توسط جهاد دانشگاهی برگزار شده است.

وی افزود: وظایف دهیاری‌ها، قوانین مالی و معاملاتی دهیاری‌ها، مدیریت بحران، توسعه روستایی و پسماند روستایی از سرفصل‌های این آزمون است.

ایازی به نقش دهیاری‌ها اشاره کرد و بیان داشت: دهیاران در واقع به عنوان مدیران روستا محسوب می‌شوند و تحت نظارت مردمی شوراهای اسلامی روستا و کنترل و سیاستگذاری دولت در روستاها ایفای نقش مدیریتی می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز خاطر نشان کرد: عملکرد شایسته این نهاد، در جهت توسعه پایدار روستایی بسیار تأثیرگذار است.