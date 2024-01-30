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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز:

آزمون مکاتبه‌ای دهیاران سقز و بانه با حضور ۳۰۰ نفر برگزار شد

آزمون مکاتبه‌ای دهیاران سقز و بانه با حضور ۳۰۰ نفر برگزار شد

سقز- معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز گفت: آزمون مکاتبه‌ای دهیاران سقز و بانه با حضور 300 نفر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لقمان ایازی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از برگزاری آزمون مکاتبه‌ای دهیاران سقز و بانه اظهار کرد: این آزمون در راستای سنجش دهیاران و توانمندسازی آنان توسط جهاد دانشگاهی برگزار شده است.

وی افزود: وظایف دهیاری‌ها، قوانین مالی و معاملاتی دهیاری‌ها، مدیریت بحران، توسعه روستایی و پسماند روستایی از سرفصل‌های این آزمون است.

ایازی به نقش دهیاری‌ها اشاره کرد و بیان داشت: دهیاران در واقع به عنوان مدیران روستا محسوب می‌شوند و تحت نظارت مردمی شوراهای اسلامی روستا و کنترل و سیاستگذاری دولت در روستاها ایفای نقش مدیریتی می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز خاطر نشان کرد: عملکرد شایسته این نهاد، در جهت توسعه پایدار روستایی بسیار تأثیرگذار است.

کد مطلب 6008848

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