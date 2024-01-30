یک شهید و ۹ زخمی در حمله اشغالگران به اطراف بیمارستان «امل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حمله‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به مقر جمعیت هلال احمر فلسطین و بیمارستان «امل» وابسته به این سازمان در خان‌یونس همچنان ادامه دارد.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به سوی منطقه‌های نزدیک به بیمارستان امل و ساختمان جمعیت هلال احمر فلسطین شلیک می‌کنند.

این سازمان تاکید کرد که در نتیجه حمله ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف بیمارستان امل در خان‌یونس یک بانوی فلسطینی به شهادت رسیده است و ۹ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین هلال احمر فلسطین از زخمی‌شدن ۶ آواره در حمله اشغالگران به اطراف بیمارستان امل و مقر این سازمان در خان‌یونس خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که ۳ جوان فلسطینی در منطقه «سطر» در غرب خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

سخنگوی سازمان‌های امدادی غزه نیز اعلام کرد که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی با حمله به شهرک «تل الهوی» و منطقه‌های غربی شهر غزه برخی مجتمع‌های مسکونی را با خاک یکسان کرده است.

همچنین شرق و جنوب جبالیا در شمال نوار غزه از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که پیکر ۵ تن از اعضای یک خانواده که ۳ هفته پیش در حمله‌های توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به خان‌یونس به شهادت رسیده بودند از زیر آوار خارج شده است.

علاوه بر این صدای درگیری با تسلیحات سنگین در حومه شرقی شهر غزه به گوش می‌رسد.