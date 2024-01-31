بخاری ژاپنی کم مصرف و بدون دودکش

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نیاز به تامین و ایجاد انرژی گرمایی در فصول سرد سال و از جمله در فصول پاییز و زمستان از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل یکی از نیازهای ضروری همه افراد در این فصول خرید بخاری است. همان طور که میدانید سال هاست بخاریهای مختلف و متنوعی در بازار وجود دارد که ویژگیهای مختص خود را دارند.
یکی از بهترین انواع بخاریهای کاربردی و بسیار محبوب، بخاری ژاپنی است. این نوع بخاری به دلیل ویژگیها و مزایای منحصر به فرد و ویژه ای که دارد، مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفته و فروش بیشتری دارد. به همین منظور در ادامه این مقاله به بررسی کاملتر ویژگیها و کاربردهای مختلف این محصول میپردازیم.
بخاری ژاپنی چیست؟
بخاری ژاپنی یکی از بهترین وسایل گرمایشی است که با سنسورهایی منحصر به فرد و بسیار با کیفیت تولید میشود. این بخاری طبق اصول و استانداردهای روز دنیا تولید میشود و عملکرد خاصی دارد. عملکرد این بخاری بدین صورت است که به یک سنسور هوشمند و همچنین یک فن، و یک صفحه نمایشگر مجهز میشود. سپس با استفاده از این صفحه نمایشگر که در بخاریهای ژاپنی مختلف طراحی خاصی دارد، درجه حرارت مورد نظرتان را تنظیم کنید. پس از آن فن بخاری نیز شروع به کار افتاده و کمک میکند که هوای گرم به صورت یکسان در کل فضای اتاق یا محل مورد نظر پخش شود. مانند کولر گازی پرتابلگرمای تولید شده در بخاری، در کل محیط مورد نظر پخش میشود. با این ویژگی دیگر هوای گرم تلف نمیشود و انرژی هدر نمیرود. همچنین با داشتن یک سنسور هوشمند در صورتی که میزان دی اکسید کربن در فضا افزایش یابد، به شما هشدار میدهد.
انواع بخاریهای ژاپنی
یکی دیگر از مهمترین ویژگیها و مزایای استفاده از بخاری ژاپنی این است که در انواع مختلفی تولید میشود. بنابراین بر اساس نیاز و کاربرد مورد نظرتان میتوانید مدل بخاری را انتخاب کنید. از جمله انواع بخاریهای ژاپنی که در ویم کالا عرضه شده و به فروش میرسد، میتوان موارد زیر را نام برد:
بخاری ژاپنی گازی - برقی
یکی از بهترین انواع بخاریهای ژاپنی که با استفاده از انرژی گاز شهری یا کپسول کار میکند، بخاری ژاپنی گازی- برقی است. در واقع انرژی گرمایشی ایجاد شده با استفاده از این بخاری، با استفاده از گاز است. همچنین برای چرخش فن بخاری نیز از برق استفاده میشود. هدف اصلی برای تعبیه شدن فن در این بخاری این است که با استفاده از این فن کل هوا و انرژی گرم ایجاد شده، در فضا پخش میشود. میزان توان گرم دهی این بخاری مشابه با بخاریهای معمول ایرانی است. اما تمایز و تفاوت آن با سایر بخاریهای دیگر این است که مصرف گاز آن در مقایسه با سایر بخاریهای دیگر کمتر است. همچنین میزان مصرف برق آن نیز معادل ۱۸ وات تا ۳۵ وات است.
بخاری ژاپنی نفتی برقی
بخاری ژاپنی نفتی برقی نیز برای تولید و ایجاد گرما از نفت استفاده میکند. یکی از بهترین ویژگیهای مطلوب این بخاری این است که برای استفاده از آن نیازی به فیلتر و دود کش نیست. میزان برق مصرفی در این نوع بخاری بین ۲۵ وات تا ۴۰ وات است. به همین دلیل میتوان گفت که میزان مصرف انرژی بسیار پایینتری دارد. بخاری ژاپنی نفتی- برقی به یک صفحه نمایش دیجیتال مجهز شده است. به همین دلیل بر اساس میزان متراژ محیط مورد نظرتان درجه حرارت بخاری را تنظیم کنید. این نوع بخاری در اندازهها و با ظرفیتهای مختلفی تولید میشود. بنابراین خریداران بر اساس نیاز و کاربرد و محیط مورد نظرتان بهترین مدل با ظرفیت را میتوانید انتخاب و خریداری کنید.
انواع سنسورهای بخاری ژاپنی
همان طور که در پاراگرافهای بالاتر نیز ذکر شد، یکی از مهمترین ویژگیها و مزایای بخاری ژاپنی مجهز شدن به سنسورهای مختلف است. از جمله سنسورهای مختلف بخاری ژاپنی میتوان به موارد مهم زیر اشاره کرد:
سنسور مونو اکسید کربن
یکی از بهترین سنسورهای بخاری ژاپنی، سنسور مونو اکسید کربن است. با مجهز شدن بخاری به این سنسور در صورتی که میزان دی اکسید یا مونو اکسید کربن در فضا افزایش یابد، سنسور شروع به هشدار دادن میکند و سپس بخاری خاموش میشود. با این سنسور جلوی هر گونه اتفاق یا حادثه خطرناکی گرفته میشود.
سنسور حساس به ضربه
یکی دیگر از بهترین سنسورهای بخاری ژاپنی، سنسور ضربه است. با استفاده از این سنسور در صورتی که به بخاری ضربهای وارد شود، یا در صورتی که زلزله باعث لرزش بخاری شود، این سنسور فعال میشود. با فعال شدن این سنسور بخاری سریعاً خاموش شده و از بروز حوادث بدتر مانند آتش سوزی جلوگیری میشود.
سنسور دما
سنسور دما نیز یکی از مهمترین سنسورهای بخاری ژاپنی است. به کمک این سنسور دمای محیط به صورت پایدار نگه داشته میشود. برای استفاده از این قابلیت کافی است که بخاری را با دمای مورد نظر تنظیم کرده و سپس این سنسور را فعال کنید. در برخی از بخاریهای ژاپنی این سنسور به صورت خودکار روشن و فعال میشود. این بخاری مانند ترموستات عمل کرده و دمای اتاق یا محیط مورد نظر را بر اساس دمایی که تنظیم کرده اید، به صورت ثابت نگه میدارد.
ویژگیهای مهم بخاری ژاپنی
بخاریهای ژاپنی در مدلهای مختلف هر کدام دارای ویژگیهای مهم و بسیار قابل توجهی هستند که مهمترین ویژگیهای آنها به شرح زیر است:
ایمنی بسیار بالا
صدای کم در برابر قدرت بالا
عدم نیاز به دودکش
سرد بودن بدنه بخاری زمان روشن بودن بخاری
قابلیت تنظیم کردن دمای بخاری
مجهز شدن به سنسورهای قوی از جمله سنسور دما، سنسور ضد ضربه یا سنسور مونوکسید کربن
کم جا و با طراحی زیبا
طول عمر بالا
امکان استفاده در مکانهای مختلف
خرید انواع بخاری ژاپنی از ویم کالا
در این مقاله به صورت کامل به معرفی یکی از بهترین وسایل گرمایشی به نام بخاری ژاپنی و همچنین مزایا، ویژگیها و انواع آنها پرداخته شد. با مطالعه این مقاله ضمن آشنایی بیشتر با این بخاری، میتوانید با شناخت و آگاهی بیشتری مدل مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از طریق سایت ویم کالا بهترین مدل مورد نظرتان را خریداری کنید. ش
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