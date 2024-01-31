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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۱

بخاری ژاپنی کم مصرف و بدون دودکش

بخاری ژاپنی کم مصرف و بدون دودکش

در ادامه این مقاله به بررسی کامل تر ویژگی ها و کاربردهای مختلف این محصول می پردازیم.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نیاز به تامین و ایجاد انرژی گرمایی در فصول سرد سال و از جمله در فصول پاییز و زمستان از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل یکی از نیازهای ضروری همه افراد در این فصول خرید بخاری است. همان طور که می‌دانید سال هاست بخاری‌های مختلف و متنوعی در بازار وجود دارد که ویژگی‌های مختص خود را دارند.

یکی از بهترین انواع بخاری‌های کاربردی و بسیار محبوب، بخاری ژاپنی است. این نوع بخاری به دلیل ویژگی‌ها و مزایای منحصر به فرد و ویژه ای که دارد، مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفته و فروش بیشتری دارد. به همین منظور در ادامه این مقاله به بررسی کامل‌تر ویژگی‌ها و کاربردهای مختلف این محصول می‌پردازیم.

بخاری ژاپنی چیست؟

بخاری ژاپنی یکی از بهترین وسایل گرمایشی است که با سنسورهایی منحصر به فرد و بسیار با کیفیت تولید می‌شود. این بخاری طبق اصول و استانداردهای روز دنیا تولید می‌شود و عملکرد خاصی دارد. عملکرد این بخاری بدین صورت است که به یک سنسور هوشمند و همچنین یک فن، و یک صفحه نمایشگر مجهز می‌شود. سپس با استفاده از این صفحه نمایشگر که در بخاری‌های ژاپنی مختلف طراحی خاصی دارد، درجه حرارت مورد نظرتان را تنظیم کنید. پس از آن فن بخاری نیز شروع به کار افتاده و کمک می‌کند که هوای گرم به صورت یکسان در کل فضای اتاق یا محل مورد نظر پخش شود. مانند کولر گازی پرتابلگرمای تولید شده در بخاری، در کل محیط مورد نظر پخش می‌شود. با این ویژگی دیگر هوای گرم تلف نمی‌شود و انرژی هدر نمی‌رود. همچنین با داشتن یک سنسور هوشمند در صورتی که میزان دی اکسید کربن در فضا افزایش یابد، به شما هشدار می‌دهد.

انواع بخاری‌های ژاپنی

یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای استفاده از بخاری ژاپنی این است که در انواع مختلفی تولید می‌شود. بنابراین بر اساس نیاز و کاربرد مورد نظرتان می‌توانید مدل بخاری را انتخاب کنید. از جمله انواع بخاری‌های ژاپنی که در ویم کالا عرضه شده و به فروش می‌رسد، می‌توان موارد زیر را نام برد:

بخاری ژاپنی گازی - برقی

یکی از بهترین انواع بخاری‌های ژاپنی که با استفاده از انرژی گاز شهری یا کپسول کار می‌کند، بخاری ژاپنی گازی- برقی است. در واقع انرژی گرمایشی ایجاد شده با استفاده از این بخاری، با استفاده از گاز است. همچنین برای چرخش فن بخاری نیز از برق استفاده می‌شود. هدف اصلی برای تعبیه شدن فن در این بخاری این است که با استفاده از این فن کل هوا و انرژی گرم ایجاد شده، در فضا پخش می‌شود. میزان توان گرم دهی این بخاری مشابه با بخاری‌های معمول ایرانی است. اما تمایز و تفاوت آن با سایر بخاری‌های دیگر این است که مصرف گاز آن در مقایسه با سایر بخاری‌های دیگر کم‌تر است. همچنین میزان مصرف برق آن نیز معادل ۱۸ وات تا ۳۵ وات است.

بخاری ژاپنی نفتی برقی

بخاری ژاپنی نفتی برقی نیز برای تولید و ایجاد گرما از نفت استفاده می‌کند. یکی از بهترین ویژگی‌های مطلوب این بخاری این است که برای استفاده از آن نیازی به فیلتر و دود کش نیست. میزان برق مصرفی در این نوع بخاری بین ۲۵ وات تا ۴۰ وات است. به همین دلیل می‌توان گفت که میزان مصرف انرژی بسیار پایین‌تری دارد. بخاری ژاپنی نفتی- برقی به یک صفحه نمایش دیجیتال مجهز شده است. به همین دلیل بر اساس میزان متراژ محیط مورد نظرتان درجه حرارت بخاری را تنظیم کنید. این نوع بخاری در اندازه‌ها و با ظرفیت‌های مختلفی تولید می‌شود. بنابراین خریداران بر اساس نیاز و کاربرد و محیط مورد نظرتان بهترین مدل با ظرفیت را می‌توانید انتخاب و خریداری کنید.

انواع سنسورهای بخاری ژاپنی

همان طور که در پاراگراف‌های بالاتر نیز ذکر شد، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای بخاری ژاپنی مجهز شدن به سنسورهای مختلف است. از جمله سنسورهای مختلف بخاری ژاپنی می‌توان به موارد مهم زیر اشاره کرد:

سنسور مونو اکسید کربن

یکی از بهترین سنسورهای بخاری ژاپنی، سنسور مونو اکسید کربن است. با مجهز شدن بخاری به این سنسور در صورتی که میزان دی اکسید یا مونو اکسید کربن در فضا افزایش یابد، سنسور شروع به هشدار دادن می‌کند و سپس بخاری خاموش می‌شود. با این سنسور جلوی هر گونه اتفاق یا حادثه خطرناکی گرفته می‌شود.

سنسور حساس به ضربه

یکی دیگر از بهترین سنسورهای بخاری ژاپنی، سنسور ضربه است. با استفاده از این سنسور در صورتی که به بخاری ضربه‌ای وارد شود، یا در صورتی که زلزله باعث لرزش بخاری شود، این سنسور فعال می‌شود. با فعال شدن این سنسور بخاری سریعاً خاموش شده و از بروز حوادث بدتر مانند آتش سوزی جلوگیری می‌شود.

سنسور دما

سنسور دما نیز یکی از مهم‌ترین سنسورهای بخاری ژاپنی است. به کمک این سنسور دمای محیط به صورت پایدار نگه داشته می‌شود. برای استفاده از این قابلیت کافی است که بخاری را با دمای مورد نظر تنظیم کرده و سپس این سنسور را فعال کنید. در برخی از بخاری‌های ژاپنی این سنسور به صورت خودکار روشن و فعال می‌شود. این بخاری مانند ترموستات عمل کرده و دمای اتاق یا محیط مورد نظر را بر اساس دمایی که تنظیم کرده اید، به صورت ثابت نگه می‌دارد.

بخاری ژاپنی

ویژگی‌های مهم بخاری ژاپنی

بخاری‌های ژاپنی در مدل‌های مختلف هر کدام دارای ویژگی‌های مهم و بسیار قابل توجهی هستند که مهم‌ترین ویژگی‌های آنها به شرح زیر است:

ایمنی بسیار بالا

صدای کم در برابر قدرت بالا

عدم نیاز به دودکش

سرد بودن بدنه بخاری زمان روشن بودن بخاری

قابلیت تنظیم کردن دمای بخاری

مجهز شدن به سنسورهای قوی از جمله سنسور دما، سنسور ضد ضربه یا سنسور مونوکسید کربن

کم جا و با طراحی زیبا

طول عمر بالا

امکان استفاده در مکان‌های مختلف

بخاری ژاپنی

خرید انواع بخاری ژاپنی از ویم کالا

در این مقاله به صورت کامل به معرفی یکی از بهترین وسایل گرمایشی به نام بخاری ژاپنی و همچنین مزایا، ویژگی‌ها و انواع آنها پرداخته شد. با مطالعه این مقاله ضمن آشنایی بیشتر با این بخاری، می‌توانید با شناخت و آگاهی بیشتری مدل مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از طریق سایت ویم کالا بهترین مدل مورد نظرتان را خریداری کنید. ش

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 6010035

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    نظرات

    • دمیرچی IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      16 1
      پاسخ
      باسلام بخاری خیلی خوبی است کم مصرف بابازاده بالا ایمن از هر لحاظ سیار هستش فقط تعمیر کار خوبی تو ایران نیست
      • ن IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
        1 0
        من کاشمر پیدا کردم
      • مجید IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
        0 2
        تهران هم تعمیر کار خوب داره
    • مجید IN ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      8 16
      پاسخ
      بخاری خوبی هستش ولی برای مغازه واداره خوبه خونه رو سیاه می کنه بو می ده
      • محسن IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
        1 0
        سلام شیر گاز باید حدود یک چهارم باز باشه چون فشار گاز بالاست خوب نمیسوزه
      • ناشناس IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
        0 0
        بخاری اگه سرویس شده باشه عمرا دوده و بو بده ، بخاطر چند غاز ارزونتر از جاهایی خرید میکنید که سرویس نشده بتون میندازند فکر هم میکنید زرنگی کردید ، من هم فروشنده هم تعمیر و هم سرویس انجام میدم خونه خودم هم تمامش از این بخاریهاست نه سیاه شده نه بو میده ، در صورتی کسایی که شوفاژ دارند خونشون سیاه شده
      • مهدی IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
        0 0
        بجنورد هم یه اوستا کار خوب در حد عالی داره
    • hasan IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      21 2
      پاسخ
      بهترین بخاری که تا حالا دیدم
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      7 1
      پاسخ
      سلام من که چندسال هست از این بخاری‌ها استفاده میکنم واقعا عالیه .ترانس ۲۲۰ ولت داخل نصب کردم مستقیم به برق ..اوکی .دمشون گرم با این تکنولوژی
    • مختار خدایی IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      4 3
      پاسخ
      قیمت چنده گازی وبرای
    • علی IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      5 2
      پاسخ
      سلام لطفاً جسور میشه دید و خرید کرد برای مغازه می خوام
    • الف ب دال IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      9 16
      پاسخ
      با توجه به ایجاد و پخش مونو اکسید کربن و صدمه به محیط زیست در داخل خانه به هیچ عنوان قابل تایید نیست و م539ردود است .
    • اصفهانی IN ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      2 4
      پاسخ
      خوبه
    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      7 2
      پاسخ
      بخاری خوبیست برای منزل چند سال است. استفاده میکنم. بی نظیر است. هر چند روز فیلتر شو باید. شتشو داد. تا عالی کار کند.
    • لولو IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      4 0
      پاسخ
      لوله بخاری نداره پس co2کجا میره
      • GB ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
        1 1
        سلام چون بهره وری بالایی داره ۱۰۰درصد گاز میسوزنه منو اکسید تولید نمیکنه
      • ناشناس IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
        1 0
        خروجیش کاتالیزور داره و تبدیل به گرما و رطوبت میشه ، اصلا منوکسید ندارن
    • محمود IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      2 7
      پاسخ
      فقط برای محیطهای که مرتب تبادل هوا با خارج دارد استفاده گردد.در محیط بسته موجب سرگیجه و بوی نامطبوعی می گردد.در ضمن اگر خراب شد مخصوصا سنسورها تقریبا غیر قابل تعمیر و قطعه گیر نمی آید.چون این بخاری‌ها استوک و مرجوعی کشور ژاپن هست.در مجموع طول عمر زیادی ندارد و باید با خراب شدن کنار گذاشته شود
    • فرشید IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      5 2
      پاسخ
      من ۲ تا خریدم برا اتاق خواب واقعا عالی هستن تازه ۲ ماه هست گرفتم گازی برقی.....
    • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      2 1
      پاسخ
      عالی پیشنهاد خرید میدم،👌
    • خیلی ایده آل نیست IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      2 1
      پاسخ
      شاید برای مغازه بد نباشه
      • زخرا IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
        1 0
        بخدا هر کاری کردم نتونستم بخرم گرون بود
    • IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 2
      پاسخ
      من از این مدل های بخاری فروشی دارم مشهد هستم
    • فرج اله IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      3 4
      پاسخ
      سلام از من به شما نصیحت این بخاری های بدون دود کش اصلا نخرید برادرم یکی از این بخاری ها ی ژاپنی فن دار خرید و بر اثر گاز گرفتگی هر سه عضو خانواده جانشان از دست دادند
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      اگرواقعا خوب باشه وصدمه نزنه خریداریم ولی بکجا باید مراجعه کنیم
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      برق بره یخ میزنی
    • Arez IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      1 1
      پاسخ
      عالی و خوب هفت ساله استفاده میکنن واقعا خوبه مصرف گاز خیلی کم یک پنجم بخاری های معمولی
    • حامد AE ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      2 0
      پاسخ
      سلام مشاوره وارسال بهترین بخاری های روز در قدرت های متفاوت
    • ارمان US ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      2 1
      پاسخ
      این بخاری های ژاپنی فقط در مدل بود نه در قیمت حتما یک فساد اقتصادی پشتش خوابیده
    • محسن امیرماهانی IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      سلام چراازروی این بخاری های ژاپنی تولیدداخلی نمیشه تاقیمت انهاپایین بیادوهم کیفیت بالاداشته باشدیاواردات ان. زیادشودتاقیمتهاشکسته شود
    • طوفان سرخ اسیا قهرمان اسیا IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 1
      پاسخ
      فقط برقیش واسه خونه میشه استفاده کرد نفتی و گازیش واسع مغازه و گلخونه های کوچیکه
    • غلامحسین ابراهیم زاده IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 2
      پاسخ
      این بخاری ها چون دودکش ندارند CO2 و H2O و سایر عناصر همراه گاز در محیط خونه پخش میکنه و لذا برای سلامتی مضر است، (حتی اگر دربهترین حالت باشد) سنسور اکسیژن هم فقط وقتی سیستم را خاموش می‌کند که اکسیژن محیط کاهش یابد،
    • ES ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      من یکی داشتم بنام فوجیکا که نفتی بود دو تا باطری بزرگ میخورد برای فندک البته برای داخل خانه مفید نیست روزها یه سردرد عجیبی می‌گرفتی اگر شب روشن میکردی بیشتر برای مغازه و جایی که هوا ورود و خروج دارد مفید است جهت اطلاع دوستان
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      2 0
      پاسخ
      غالی
    • JP ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      کالاهای ژاپنی کلا عالی هستند ولی این نوع بخاری‌ها معمولا دست دوم هستند بصورت نفتی برقی و گازی برقی کار می‌کنند که نفتی هاش موقع روشن شدن بو تولید می‌کنند ولی گازیهاش خیلی خوب هستند فقط بخاری‌های نو گرون هستند بنادر خصوصا گناوه زیاد هست
    • محمود بصیری IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      قیمتش چقدره من یکدستگاه میخوام از کجا بگیرم ممنونم
    • زریاب IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      لطفاً قیمت بخاری گازی وبرقی ژاپنی را اعلام کنید اگراین بخاری دربین مردم جابیفتدوفروش داشته باشدبلافاصله طمعکاران،قیمت آن راچندین برابر افزایش خواهندداد
    • علی اکبر کریمی IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      2 0
      پاسخ
      ژاپن عالیست تنها ایرادش اینه خیلی کم مصرفه
    • محمود IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلام من فروش تعمیر تخصصی و تولید قطعات و لوازم جانبی دارم و اینها اگر از مغازه های تخصصی خریداری شود و سرویس شده مرتب باشد 100%ایمن و بدون خطر می‌باشد
      • فضل الله سالار IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        0 0
        یک عدد نفتی برقی در منزل برادرم هست ، نیمه های شب دود میکنه و خیلی خطرناکه ، چرا و چطور می‌شود رفع کرد ؟
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      من فروشنده هستم با قیمت بسیار عالی و گارانتی معتبر
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مدل برقی گازی خیلی خوب وعالی است ازهر لحاظ ومیتونیدازبازار چهارراه رسولی زاهدان باقیمت مناسب بخرید
      • ناشناس IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
        0 0
        اونجا هم دیگه بدرد نمیخوره یک مشت بخاری دستکاری شده از افغانستان و پاکستان می‌آورند همشون دست کاری شده و بدرد نخور
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام خیلی خوب وعالی است برقی گازی ماچندساله استفاده می کنیم
    • داود IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      1 1
      پاسخ
      تعمیرات بخاری گازی برقی استوک ژاپنی

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