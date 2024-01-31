به گزارش خبرنگار مهر، محسن سزاری ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته توسط کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خوزستان برای برگزاری انتخابات پیشرو اظهار کرد: از سال گذشته کار ارزیابی وضعیت ارتباطات شعب شروع شد و بر اساس دستورالعمل باید فیبر نوری به کلیه بخشداریهای استان متصل شود که برآورد هزینه و ارزیابی فنی انجام شده و قرارداد آن با مخابرات امضا شد و کار در حال انجام است.
رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خوزستان افزود: همه دستگاههای احراز هویت از انتخابات قبل تجمیع و کنترل کیفیت شد و برای توزیع در سطح شعب در انبار است. همچنین ارزیابی پوشش آنتن دهی شعب به شکل میدانی انجام شد.
سزاری ادامه داد: تجهیزات تست شعب در فرمانداریهای خوزستان توزیع شده است و همکاران فرمانداریها تک تک شعب را با دستگاههای احراز هویت ارزیابی کردند.
رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خوزستان تصریح کرد: ۱۴ نفر برای گذراندن دوره آموزش مربی برای آموزش کاربران به تهران اعزام شدند. اقدامات لازم برای پایداری و امنیت شبکه انجام شده است. تجهیزات مختلف ارتباطی را برای فرمانداریهای استان ارسال کردیم.
سزاری گفت: سه مانور انتخاباتی پیش از روز انتخابات در خوزستان برگزار میشود و کل فرآیندهای انتخاباتی مانند ارسال صورت جلسه، تجمیع آرا و… در راستای اطمینان از پایداری شبکه به شکل تست انجام میشود.
وی بیان کرد: انتخابات در کشور در چهار شهرستان به شکل تمام مکانیزه اجرا میشود که آبادان جزو یکی از این شهرستانها است. از ۲۵ فرآیند انتخابات یک فرآیند اخذ رأی به شکل دستی انجام میشود اما در آبادان مرحله اخذ رأی به صورت کارت الکترونیکی و صندوق مکانیزه انجام میشود و در واقع انتخابات در این شهرستان به صورت تمام مکانیزه انجام میشود.
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