به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه آغاز چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از پوستر انیمیشن «ببعی قهرمان» منتشر شد.
انیمیشن سینمایی «ببعی قهرمان» به کارگردانی میثم حسینی و حسین صفارزادگان و تهیهکنندگی محمد مهدی مشکوری در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر اکران میشود.
نویسندگی کار برعهده مقداد اخوان و میکائیل براتی کارگردانی هنری اثر است.
امیر حسین رستمی، نصرالله مدقالچی، ناهید امیریان، شهره روحی، منوچهر زندهدل، مهدی طهماسبی، فریبا رمضان پور، حمید سربندی، مهدی قناعتپیشه، اردشیر منظم و تورج نصر ازجمله دوبلورهای این انیمیشن سینمایی هستند.
محمد خیراندیش و شفیع آهی طراحان کاراکترهای «ببعی قهرمان» و موسیقی کار نیز بر عهده پویا صفا بوده است.
«ببعی قهرمان» روایتی جذاب و امیدآفرین است تا به جامعه مخاطب خود این باور را برساند که «خواستن توانستن است»
«ببعی قهرمان» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که با مشارکت مؤسسه «قاب رؤیا» و همکاری شرکت رایمون مدیا تولید شده است
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