بهره برداری از دومین پایگاه هوایی بال ثابت کشور در شهر بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز دهه مبارک فجر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به استان هرمزگان سفر کرد. در این سفر که فرشیدی معاون بهداشتی وزارت، عبادی معاون پرستاری نیز حضور دارند پروژه‌های بهداشتی و درمانی هرمزگان افتتاح خواهند شد.

غلامعلی جاودان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آیین افتتاح یک فروند هواپیمای سبک از نوع توربو کماندار در فرودگاه بندرعباس با بیان اینکه اولین پایگاه هوایی بال ثابت در استان تهران می‌باشد گفت: با افتخار هرمزگان دومین استان کشور عزیزمان ایران است که پایگاه هوایی بال ثابت کشور در آن استقرار یافته است.

جاودان افزود: هواپیمای این پایگاه دو موتوره ملخی از نوع توربو کماندار است که قابلیت حمل ۷ سرنشین نشسته و یک بیمار به صورت خوابیده را دارد و می تواند تا ارتفاع ۲۲ هزار پا پرواز کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه هرمزگان تنها استانی است که ۱۴ جزیره را تحت پوشش دارد گفت: در سطح استان شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، تنب بزرگ، سیریک، قشم بندر لنگه و بندر جاسک دارای باند فرودگاه می‌باشند که امکان انتقال بیمار در کمترین زمان با استفاده از این هواپیما در مناطق دارای باند فرودگاه در استان امکان‌پذیر است.

وی ضمن قدردانی از همکاری سازمان اورژانس کشور و سازمان هوا فراجا و استاندار هرمزگان و نمایندگان مجلس که در به انجام رسیدن این مهم نقش بسزایی داشتند گفت: امید است با استقرار این پایگاه هواپیمای بال ثابت شاهد تعالی خدمات اورژانس در محدوده عملیاتی این پایگاه و استان های جنوبی کشور باشیم.