به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آدام سندلر در جوایز منتخب مردم سال ۲۰۲۴ که از سوی NBC، پیکاک و E برگزار میشود، جایزه نماد مردم را دریافت خواهد کرد.
جن نیل معاون اجرایی رویدادهای زنده شبکه انبیسی گفت: آدام سندلر دههها است که در این صنعت حضور داشته و بیش از ۳۰ سال پیش وقتی در «شنبه شب زنده» شروع به کار کرد، ما را سرگرم کرده است. او شخصیتهای فراموش نشدنی خلق کرده که از بیلی مدیسون گرفته تا مستر دیدز، در آزمون زمان سربلند بیرون آمدهاند و نسلهای متفاوت مخاطبان آنها را فراموش نکردهاند.
رایان رینولدز، هلی بری، جنیفر لوپز، جنیفر آنیستون و ملیسا مک کارتی پیشتر با دریافت این جایزه تجلیل شدهاند.
این بازیگر به خاطر حرفه کمدی خود با ایفای نقش در فیلمهای نمادین مانند «بزرگشدهها»، «هپی گیلمور» و «خواننده عروسی» تجلیل خواهد شد. فیلمهایی مانند «جواهرات تراش نخورده» و «زرنگبازی» و همچنین «مرد فضایی» که با بازی در کنار کری مولیگان برای نتفلیکس ساخته شده و یکم مارس روی آنتن میرود، نشان دهنده توانایی تطبیقپذیری سندلر برای ایفای نقش در فیلمهای ژانرهای دیگر است.
پیشتر لنی کراوتیس به عنوان دریافت کننده نماد موسیقی این جوایز در سال ۲۰۲۴ معرفی شده بود.
جوایز منتخب مردم ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) به برندهاش اهدا و به صورت مستقیم از شبکههای ذکر شده پخش میشود.
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