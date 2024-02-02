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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۵:۲۹

گفت‌وگوی وزیردفاع آمریکا با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

گفت‌وگوی وزیردفاع آمریکا با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

وزیر دفاع آمریکا در مورد تهدیدات منطقه‌ای با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «لوید آستین»، وزیر دفاع آمریکا با همتای اسراییلی‌اش در مورد تهدیدات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون در این ارتباط گفته است: «آستین از راه حل دیپلماتیک در امتداد مرز اسرائیل و لبنان و ثبات در کرانه باختری حمایت می‌کند.»

براساس بیانیه پنتاگون، آستین به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اطمینان خاطر داده است که ارسال بی وقفه کمک‌های تسلیحاتی به تل آویو ادامه خواهد داشت.

این خبر در حالی منتشر شده که روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای ممنوعیت ورود مسئولان سازمان آزادی‌بخش فلسطین، رهبران حماس و جهاد اسلامی به این کشور به تصویب رساند.

پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا اعلام کرد که ۴۲۲ عضو مجلس نمایندگان به این طرح رأی موافق و تنها دو نماینده رأی مخالف دادند.

تشکیلات خودگردان فلسطین طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این طرح، آن را مغایر با تصمیمات علنی دولت آمریکا دانست و عنوان کرد چنین تصمیمی بر جایگاه و اعتبار آمریکا در حل منازعه فلسطینی اسرائیلی تأثیرات منفی خواهد گذاشت.

تشکیلات خودگردان همچنین بیان کرد که این طرح موجب پایمال شدن حقوق ملت فلسطین شده و قطعنامه بین‌المللی که حقوق ملت فلسطین را مورد تاکید قرار داده و سازمان آزادی‌بخش را به عنوان نماینده ملت فلسطین به رسمیت می‌شناسد، زیر پا خواهد گذاشت.

کد مطلب 6011739

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    نظرات

    • NP IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
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      چطور اسرائیل از قوانین حقوق بشر اطاعت نمی کنه دست از نسل کشی کشتار بر نداشته بعد چرا باید فلسطینی ها بقیه در منطقه بپذیرند . باید با چنین رژیم نسل کش غارتگر متجاوزگری فقط و فقط مثل خودش واکنش رفتار کرد و آن هم پاک کردن بیرون کردن کامل رژیم جعلی و بیگانگان از منطقه ، تمام
    • محمد IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
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      چه خوشخیال بودیم که جاسوسای آمریکایی سیاه پوست را از سفارت آمریکا راحت آزاد کردیم چون فکرمیکردیم از نسل نلسون ماندلا ومحمد علی کلی و ومبارزان سیاهپوستی هستن که گول خوردن البته جاسوس جاسوسه حت۰ی اگر اسراییل۸ی باه که برای ایران جاسوسی کنه و.....

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