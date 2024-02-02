به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «لوید آستین»، وزیر دفاع آمریکا با همتای اسراییلیاش در مورد تهدیدات منطقهای گفتوگو کردند.
وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون در این ارتباط گفته است: «آستین از راه حل دیپلماتیک در امتداد مرز اسرائیل و لبنان و ثبات در کرانه باختری حمایت میکند.»
براساس بیانیه پنتاگون، آستین به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اطمینان خاطر داده است که ارسال بی وقفه کمکهای تسلیحاتی به تل آویو ادامه خواهد داشت.
این خبر در حالی منتشر شده که روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای ممنوعیت ورود مسئولان سازمان آزادیبخش فلسطین، رهبران حماس و جهاد اسلامی به این کشور به تصویب رساند.
پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا اعلام کرد که ۴۲۲ عضو مجلس نمایندگان به این طرح رأی موافق و تنها دو نماینده رأی مخالف دادند.
تشکیلات خودگردان فلسطین طی بیانیهای ضمن محکوم کردن این طرح، آن را مغایر با تصمیمات علنی دولت آمریکا دانست و عنوان کرد چنین تصمیمی بر جایگاه و اعتبار آمریکا در حل منازعه فلسطینی اسرائیلی تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
تشکیلات خودگردان همچنین بیان کرد که این طرح موجب پایمال شدن حقوق ملت فلسطین شده و قطعنامه بینالمللی که حقوق ملت فلسطین را مورد تاکید قرار داده و سازمان آزادیبخش را به عنوان نماینده ملت فلسطین به رسمیت میشناسد، زیر پا خواهد گذاشت.
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