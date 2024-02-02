سمینار «شناخت خود و دیگران» بر اساس مدل جهانی دیسک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کریمی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با اشاره به این که ماموریت ماهوی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای سطح دانش و آگاهی های عموم مردم در جهت خوداتکایی و اشتغال موثر در جامعه است، گفت: نسل جدید و جوان ایران بسیار مستعد و علاقمند به کسب دانش و مهارت های کاربردی لازم از جمله رفتارشناسی در جهت اشتغال و تاثیرگذاری بیشتر در جامعه هستند.

کریمی اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی خود را مکلف می داند تا برای پاسخ به نیاز اقشار مختلف مردم از جمله جوانان گام به عرصه آموزش های عمومی و کار بردی بگذارد و با دعوت از استادان با دانش و مجرب دوره های در خور این عزیزان را برگزار کند. در این دوره ها شناخت خود و دیگران با استفاده از رفتارشناسی مدل جهانی دیسک جزو اهداف کاربردی دوره هاست.

وی سرفصل های این دوره را شناخت تیپ های مختلف رفتاری، شناخت ویژگی های هر الگوی رفتاری، چگونگی ارتباط موثر با اطرافیان، شناخت الگوهای رفتاری و سازگاری با مدل های مختلف رفتاری، نحوه تعامل با تیپ های مختلف رفتاری، یادگیری استفاده از رفتارشناسی دیسک در کسب و کار و درآمدزایی و بهره گیری از مدل جهانی دیسک برای درآمدزایی در فعالیت های شخصی عنوان کرد.

کریمی درباره شرایط ثبت نام و زمان برگزاری دوره آموزش رفتارشناسی و فنون ارتباط موثر گفت: این دوره روز هفتم اسفند ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ به مدت سه ساعت در سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این دوره امکان ثبت نام آحاد مردم و جامعه است و هر فردی که علاقمند به کسب مهارت رفتارشناسی و آشنای با فنون درآمدزایی است می تواند در این دوره و در سایت دانشگاه به آدرس https://karaj.iau.ir/stcourse/fa/form/۲۸۳ ثبت نام کند.