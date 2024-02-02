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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

با حضور وزیر اقتصاد؛

احداث پروژه ۴۵۰۰ واحدی مسکن قشم کلنگ زنی شد

احداث پروژه ۴۵۰۰ واحدی مسکن قشم کلنگ زنی شد

قشم - در ادامه دومین دور سفر ریاست‌جمهوری به هرمزگان با حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی پروژه احداث ۴۶۰۰ واحد مسکن در جزیره قشم کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقاضای مسکن در جزیره قشم ۱۰ هزار واحد است که به نسبت جمعیت ساکن، دو برابر سرانه کشوری است و نشان دهنده عقب ماندگی سیاستهای توسعه مسکن در ده سال گذشته در جزیره بوده است.

لازم به ذکر است طی یکسال گذشته ۴۶۰۰ واحد مسکونی به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار شده و تا پایان دهه فجر به کلیه متقاضیان، زمین واگذار می‌شود.

با کلنگ زنی امروز، ظرفیت احداث ۴۵۰۰ واحد دیگر تأمین می‌شود.این پهنه که در نزدیکی ساحل جنوبی واقع شده، برای ساکنان قشم، طولا، حمیری، دفاری و روستاهای پیرامونی جانمایی شده است و برای متقاضیان درگهان و کووه ای در غرب درگهان زمین جانمایی شده است.

کد مطلب 6012096

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