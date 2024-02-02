به گزارش خبرنگار مهر، عباس غریبی عصر جمعه در بازدید معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از پایانه نفتی خارگ گفت: این شرکت به عنوان آخرین حلقه از زنجیره ارزش صنعت نفت اقدامات بسیار مفیدی در حوزه ایمن سازی و نوسازی تجهیزات انجام داده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران یکی از اولویت‌های اصلی شرکت پایانه‌های نفتی ایران را تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد و ابراز داشت: ۲۱ پروژه نیمه تمام از قبل وجود داشت که در یک سال گذشته هشت مورد از آنها تعیین تکلیف و به مرحله آغاز به کار مجدد رسیدند.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ابراز داشت: از دکتر خجسته مهر به خاطر عنایت ویژه ای که به شرکت پایانه‌های نفتی ایران هم در حوزه تأسیسات و هم محیط پیرامونی و مسئولیت‌های اجتماعی دارند، قدردانی می‌کنم.

غریبی با بیان اینکه دیدگاه و استراتژی دکتر خجسته مهر توسعه متوازن هم در نوسازی تأسیسات و هم محیط پیرامونی است، ابراز داشت: تاکنون اقدامات بسیار خوبی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفته که رفع مشکل تردد مسافرین یکی از آنها است.

وی همچنین به تجهیز بیمارستان خارگ اشاره کرد و گفت: در مورد مسائل آموزشی منطقه نیز قدم‌های بزرگی برای مردم برداشته شده است.