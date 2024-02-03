امیر حسین قزوینیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی دهه مبارک فجر سال جاری ۴۰ کلاس درس به بهره برداری میرسد، ابراز داشت: خوشبختانه به همت خیران مدرسه ساز و بهره مندی از اعتبارات دولتی این تعداد کلاس درس آماده افتتاح هستند.
وی بابیان اینکه این تعداد کلاس درس با زیربنای ۲۵ هزار متر مربع ساخته شدند، افزود: برای بهره برداری این طرحها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
مدیر کل نوسازی مدارس استان سمنان ضمن بیان اینکه پروژههای موردی نیز طی دهه فجر بهره برداری میشوند، ابراز داشت: ساخت نمازخانه، آزمایشگاه و غیره از جمله این طرحها را شامل میشود.
قزوینیان در ادامه تصریح کرد: ۱۲ پروژه نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس نیز طی این ایام به بهره برداری خواهند رسید که مدرسه، زمین چمن و استخر از جمله آنها را شامل میشود.
وی افزود: هزینه کرد در حوزه مدارس سرمایه گذاری برای آینده فرزندان این مرز و بوم است لذا از خیران دعوت میشود در تجهیز و نوسازی مدارس سهیم شده و با مشارکت در طرحهای مدرسه سازی کمک کنند تا زودتر به بهره برداری برسند.
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