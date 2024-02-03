هوای سرد در تهران تا فردا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی کشور تهران اعلام کرد: وضعیت جوی استان تهران از امروز تا یکشنبه (۱۴ و ۱۵ بهمن‌ماه) صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد، در نواحی جنوبی غربی و ارتفاعات گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید است. همچنین طی این مدت در دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی گاهی مه رقیق و بارش پراکنده مورد انتظار است.

برای دوشنبه و سه شنبه (۱۶و ۱۷ بهمن ماه) با گذر موج ضعیفی از استان آسمانی نیمه ابری تا ابری، وزش باد شدید تا خیلی شدید در نواحی جنوبی غربی و ارتفاعات و در بعضی ساعات بارش برف و باران در پاره‌ای نقاط به‌ویژه نواحی شمال غربی و شمالی پیش‌بینی می‌شود.

توده هوای سرد تا فردا روی استان تهران ماندگار است. همچنین از روز دوشنبه (۱۶ بهمن ماه) نیز روند تدریجی افزایش نسبی دما به ویژه در نیمه جنوبی استان مورد انتظار است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، توچال با کمینه دمای ۱۸- درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران یکشنبه (۱۵ بهمن‌ماه) صاف در بعدازظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۱۶ بهمن‌ماه) قسمتی ابری از بعدازظهر نیمه ابری و افزایش باد گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۴و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های شمیرانات - اقدسیه ۷.۲ میلیمتر، شهریار ۵.۲ میلیمتر، شرق تهران ۵ میلیمتر، میگون و ورامین ۴.۲ میلیمتر، لواسان ۳.۹ میلیمتر، پردیس ۳.۸ میلیمتر، آبعلی ۳.۷ میلیمتر، فرودگاه مهر آباد و ژئوفیزیک تهران ۱.۸ میلیمتر، فرودگاه امام خمینی و فیروزکوه ۱.۴ میلیمتر بارش دریافت کردند.