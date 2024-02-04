به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که فلسطینیهای زخمی در داخل بیمارستان شفای شهر غزه برای ششمین روز متوالی در محاصره به سر میبرند.
وی در ادامه افزود: افراد تحت محاصره در این بیمارستان برای ششمین روز متوالی به آب و مواد غذایی دسترسی نداشته اند.
خبرنگار شبکه الجزیره تصریح کرد: ارتش رژیم صهیونیستی مانع خروج فلسطینیهای تحت محاصره در داخل این بیمارستان میشود. حملههای ارتش علیه بخشهای اطراف این بیمارستان نیز شدت گرفته است.
از سوی دیگر شبکه المیادین از به گوش رسیدن صدای انفجارهای پی در پی در منطقه الزراعه واقع در بیت حانون خبر داد.
بر اساس این گزارش، درگیریهای شدیدی نیز در مرکز خان یونس میان نیروهای مقاومت و اشغالگران در جریان است.
خبرنگار شبکه المیادین تاکید کرد: به دنبال حملههای توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی تعدادی از خانههای مسکونی در مرکز شهر خان یونس به آتش کشیده شده اند.
ارتش رژیم صهیونیستی در جریان چهار ماه گذشته و از زمان آغاز تجاوز خود به نوار غزه بارها مراکز درمانی و بیمارستانهای این باریکه را تحت محاصره خود قرار داده و مانع از خروج فلسطینیها از این بیمارستانها شده است.
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