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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

با حضور رییس سازمان انرژی اتمی انجام شد؛

آغاز ساخت رآکتور چهارم هسته‌ای اصفهان

آغاز ساخت رآکتور چهارم هسته‌ای اصفهان

اصفهان – عملیات ساخت رآکتور چهارم هسته‌ای اصفهان با حضور رییس سازمان انرژی اتمی به مناسبت دهه مبارک فجر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه با حضور محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ۲ طرح هسته‌ای در اصفهان اجرایی شد.

محمد اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به این پروژه‌ها اظهار کرد: یکی از این پروژه‌ها آغاز بتن ریزی رآکتور چهارم سایت هسته‌ای اصفهان است.

وی تصریح کرد: مطالعات تفصیلی، آماده‌سازی، تجهیز و آماده کردن نقشه‌ها و طرح‌هایی که مربوط به تجهیرات است در فاز اول این پروژه انجام شده و امروز بتن ریزی رآکتور چهارم هسته‌ای سایت اصفهان آغاز شد.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تبدیل بخشی از سایت اصفهان به مرکز بین‌المللی آموزشی و پژوهشی هسته‌ای دیگر پروژه بهره برداری شده در سایت هسته‌ای اصفهان است، ادامه داد: فاز نخست این مرکز امروز مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: سایت هسته‌ای اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های هسته‌ای در جهان با دارا بودن سه رآکتور هسته‌ای و با در دستور کار داشتن ساخت رآکتور چهارم، مرکز موفق هسته‌ای است و از این رو آژانس نیز این سایت را به عنوان یکی از مراکز مورد نیاز خودش برای توسعه آموزش مورد تأیید قرار داده است.

اسلامی ادامه داد: این مرکز آموزشی می‌تواند بهره برداری‌های گسترده برای کمک به دانشگاه‌های کشور به ویژه دانشگاه‌های اصفهان داشته باشد و از سویی نیز برای تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت هسته‌ای در کل کشور و منطقه بسیار تأثیر گذار است.

کد مطلب 6014921

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