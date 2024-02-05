به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه با حضور محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ۲ طرح هستهای در اصفهان اجرایی شد.
محمد اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به این پروژهها اظهار کرد: یکی از این پروژهها آغاز بتن ریزی رآکتور چهارم سایت هستهای اصفهان است.
وی تصریح کرد: مطالعات تفصیلی، آمادهسازی، تجهیز و آماده کردن نقشهها و طرحهایی که مربوط به تجهیرات است در فاز اول این پروژه انجام شده و امروز بتن ریزی رآکتور چهارم هستهای سایت اصفهان آغاز شد.
رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تبدیل بخشی از سایت اصفهان به مرکز بینالمللی آموزشی و پژوهشی هستهای دیگر پروژه بهره برداری شده در سایت هستهای اصفهان است، ادامه داد: فاز نخست این مرکز امروز مورد بهره برداری قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: سایت هستهای اصفهان به عنوان یکی از قطبهای هستهای در جهان با دارا بودن سه رآکتور هستهای و با در دستور کار داشتن ساخت رآکتور چهارم، مرکز موفق هستهای است و از این رو آژانس نیز این سایت را به عنوان یکی از مراکز مورد نیاز خودش برای توسعه آموزش مورد تأیید قرار داده است.
اسلامی ادامه داد: این مرکز آموزشی میتواند بهره برداریهای گسترده برای کمک به دانشگاههای کشور به ویژه دانشگاههای اصفهان داشته باشد و از سویی نیز برای تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت هستهای در کل کشور و منطقه بسیار تأثیر گذار است.
نظر شما