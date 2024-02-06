به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر پیش از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه استان اظهار کرد: ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ۳۰۰ بسته کیف و لوازمالتحریر در بین دانش آموزان نیازمند عضو کانونهای مساجد استان توزیع کرد.
وی به اقلام موجود در این بستهها اشاره کرد و افزود: این بستهها شامل کیف مدرسه، انواع دفتر، مداد رنگی، خودکار، مداد فشاری، ماژیک فسفری، دفترچه یادداشت، خط کش، جامدادی، مداد، پاککن و تراش است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان به ارزش ریالی این بستههای اهدایی نیز اشاره کرد و گفت: این اقلام فرهنگی با اعتباری قریب به ۲ میلیارد ریال در بین ۲۵ کانون فرهنگی هنری مساجد استان اهدا شد.
کیامهر در ادامه با اشاره به برنامههای ستاد کانونهای مساجد استان در چهل و پنجمین بهار انقلاب افزود: جشنهای مردمی فجر انقلاب با محوریت جهاد تبیین در سطح کانونهای مساجد استان برگزار میشود.
وی به دیگر اقدامات اجرایی در ایام الله دهه مبارک فجر اشاره کرد و بیان داشت: آذین بندی محلات توسط مساجد، برپایی کرسیهای تلاوت قرآن کریم، برگزاری جلسات تبیین در ۴۵ مسجد، مسابقه سرود آواهای انقلاب، مسابقه عکاسی جشنهای دهه فجر و برگزاری مسابقه کتابخوانی را از دیگر برنامههای ستاد کانونهای مساجد در گرامیداشت چهل و پنجمین فجر انقلاب برشمرد.
کیامهر، زمینهسازی برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر نسل جوان در برنامههای مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری مراسمهای مختلف فرهنگی، هنری و الگوسازی مناسب در جهت پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردهای انقلاب در فضای مجازی را از اهداف کانونهای فرهنگی هنری مساجد در ایام دهه مبارک فجر اعلام کرد.
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