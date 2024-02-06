به گزارش خبرگزاری مهر، برای ساخت و تجهیز این تعداد واحد مسکونی که هر کدام بین ۷۰ تا ۸۰ متر مربع مساحت دارد، افزون بر ۳۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است که بخش مهمی از این هزینه‌ها به صورت بلاعوض و توسط سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان تأمین شده است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در مراسم تحویل یکی از واحدهای مسکونی فوق در تبریز، با اعلام اینکه یکی از اولویت‌های محوری این مجموعه تأمین مسکن مددجویان و ارائه تسهیلات لازم برای ساخت و ساز است، اظهار کرد: در این راستا تسهیلاتی به میزان ۵۰۰ میلیون ریال از سوی بهزیستی و سه میلیارد ریال به طور مشترک توسط بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان به متقاضیان ارائه می‌شود.

فرگل صحاف افزود: هم اکنون تعداد ۶۳۵ واحد مسکونی دیگر توسط بهزیستی آذربایجان شرقی در شهرها و بخش‌های مختلف استان در دست ساخت است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی برای حل مشکل مسکن مددجویان به خصوص خانواده‌های دارای زندانی معلول، از تحویل تعداد ۱۳ هزار و ۶۲۵ واحد مسکونی به این افراد طی ۱۱ سال اخیر در آذربایجان شرقی خبر داد.

صحاف ادامه داد: دولت برای حمایت از خانه دار شدن مددجویان بهزیستی مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نیز به صورت بلاعوض برای انشعابات آب، برق و گاز تسهیلات می‌دهد.

وی یکی از شرایط مهم و اصلی ساخت مسکن برای مددجویان بهزیستی را داشتن زمین به نام مددجو اعلام و اضافه کرد: بر همین مبنا خانواده‌های دارای چند فرزند معلول در اولویت قرار دارند و معلولان عادی و زنان سرپرست خانوار نیز می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده، بهره مند شوند.