افزایش تدریجی دما در بیشتر مناطق کشور/ ورود سامانه بارشی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن تا روز شنبه ۲۱ بهمن در غالب مناطق کشور آسمانی صاف همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

همچنین از بعد از ظهر شنبه سامانه بارشی جنوب غرب کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در استان‌های کردستان، کرمانشاه و نیمه شمالی ایلام بارش پراکنده رخ خواهد داد.

یکشنبه سامانه بارشی ضمن تقویت، علاوه بر استان‌های یاد شده، در استان‌های خوزستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و نیمه غربی فارس نیز فعال خواهد بود.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، در ۲ روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

سازمان هواشناسی، وضعیت جوی امروز پایتخت را صاف، گاهی همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی کرد.