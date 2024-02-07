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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۰۹

ساقط شدن پهپاد اسراییلی توسط نیروهای مقاومت در غزه

ساقط شدن پهپاد اسراییلی توسط نیروهای مقاومت در غزه

نیروهای مقاومت فلسطین یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه البریج را ساقط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای سرایا القدس اعلام کردند که موفق شده اند یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در حریم هوایی اردوگاه البریج ساقط کنند.

خبرنگار شبکه المیادین نیز گزارش داد که درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران در منطقه‌های الجامعات، الجوازات و الصناعه واقع در غرب شهر غزه در جریان است.

از بامداد امروز رسانه‌های خبری از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، محور اصلی درگیری‌های مذکور در محله امل واقع در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه است.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز به دلیل ایستادگی و مقاومت نیروهای فلسطینی در این منطقه اقدام به هدف قرار دادن آن کرده است.

بامداد امروز نیز ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن یکی دیگر از افسران خود در درگیری با مقاومت در نوار غزه اذعان کرد.

ارتش صهیونیستی تاکید کرد که «دیوید شاکوری»، جانشین فرمانده گردان ۶۰۱ در تیپ ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای شمال نوار غزه کشته شده است.

کد مطلب 6017346

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
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      زنده باد مقاومت فلسطین! 💚🌱🇵🇸
    • F_ch IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      یه دونه پهپادزدن هنرنیس.بایدپایگاههای وسیع پهپادهاشون منهدم بشه.وعده خدادروغ نیس امااین شیاطین۷خط باحق درستیزن

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